Guillermo Galoe, director de 'Ciudad sin sueño', padrino de 'Días de Cine'

Guillermo Galoe, director de ‘Ciudad sin sueño’, será el padrino de esta semana en ‘Días de Cine’. Su última película ha sido la ganadora del premio del público en la XIII edición de los Premios Días De Cine y una de las candidatas a los Premios Goya. Para Guillermo Galoe sería su tercera estatuilla, tras haber ganado anteriormente por su documental ‘Frágil equilibrio’ y el pasado año con su cortometraje ‘Aunque es de noche’. Además, el espacio de cine de La 2 se hará eco de los estrenos de ‘La asistenta’, ‘Song sung blue’ y ‘Rental family’ y recordará a la actriz francesa Brigitte Bardot y al cineasta húngaro Béla Tarr.

Guillermo Galoe, durante la entrevista en 'Días de cine'

‘Días de cine’ ofrecerá reportajes sobre la llegada a las salas de ‘La asistenta’, estrenada la pasada semana y protagonizada por Sydney Sweeney; ‘Song Sung Blue’, película basada en el documental del mismo título de 2008, con Hugh Jackman y Kate Hudson; ‘Rental family’, comedia japonesa protagonizada por Brendan Fraser y Mari Yamamoto; y ‘La cronología del agua’, protagonizada por Imogen Poots, el debut como directora de Kristen Stewart.

Apenas un mes después del estreno de ‘Blue Moon’, llega ‘Nouvelle vague’, dirigida también por Richard Linklater, película que viene a ser un "así se hizo" ficcionado de ‘À bout de souffle, (Al final de la escapada)’ de Jean-Luc Godard. Para completar este reportaje, ‘Días De Cine’ recupera un reportaje sobre esa mítica película.

El programa de esta semana despide a dos nombres muy importantes de la historia del cine. Por un lado, a Brigitte Bardot, emblemática actriz francesa, que pasó de ser todo un sex symbol en películas como ‘Y Dios creó a la mujer’, a trabajar con los más grandes del cine francés como Jean-Luc Godard o Louis Malle, a participar en títulos españoles como ‘Las petroleras’ o ‘Los joyeros del claro de luna’, o a renegar del cine y de su condición de antigua estrella. Brigitte Bardot falleció el pasado 28 de diciembre a la edad de 91 años.

Y esta misma semana, el día de Reyes, se conocía el fallecimiento en Budapest, a los 70 años, del cineasta húngaro Béla Tarr, una de las miradas más personales del cine contemporáneo, responsable de películas como ‘Sátántangó’, ‘Las armonías de Werckmeister’, ‘El hombre de Londres’ o ‘El caballo de Turín’.