'Documentos TV' estrena 'Una canción para mi tierra'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Una canción para mi tierra’, un documental sobre la lucha por el medioambiente a favor de la salud de los ciudadanos a través de la música, protagonizado por un maestro y sus alumnos.

‘Una canción para mi tierra’

En el interior de Argentina se encuentra San Marcos Sud, uno de los pueblos cuya economía depende completamente de la ganadería y la agricultura.

“Hoy voy a aplicar herbicida; es una fórmula fuerte, así que tengo que buscar un horario en que no estén los chiquitos en la escuela”, le comunican a la educadora Silvia. Ramiro Lezcano, el nuevo profesor de música, descubre que estas fumigaciones se producen muy cerca de la escuela y que están afectando la salud de los niños. “Vos salís afuera y no podés respirar”, le confirma Silvia. “Y el líquido ese, ¿se venía para acá, para la escuela?”, les pregunta el profesor a sus pequeños alumnos. “Sí”, le contestan. Les ardía cara; a él le ardía la nariz.

'Documentos TV'

Ante tal problema ambiental, Ramiro decide que es momento de actuar a través del proyecto ‘Canciones urgentes para mi tierra’, un proyecto educativo y ambiental. Enseguida componen una primera canción, de otras tantas que vendrían después, en las que se denunciarán las prácticas peligrosas de los agrotóxicos en su medioambiente. Es un proyecto que no tiene precedentes en Argentina y ahora lo importante es obtener los permisos y contar con el apoyo de las bandas argentinas del momento.

El profesor Ramiro no se rinde. Busca la complicidad de los medios y presenta el proyecto de canal en canal de radio y televisión. Y en poco tiempo un aluvión de músicos continúa uniéndose a esta causa: Lito Vitale, Javier Calamaro, Lula Bertoldi, Abel Pintos…