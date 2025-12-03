La 2Cat retransmet el Sant Andreu - Celta de Vigo de la Copa del Rei
- La retransmissió comptarà amb els comentaris de Jaume Palomar i Chapi Ferrer
- Dijous, 4 de desembre, a les 21:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Els espectadors podran seguir aquest dijous a les 21:00h per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya la segona ronda de la Copa del Rei de futbol. El partit entre el Sant Andreu i el Celta de Vigo es podrà gaudir en directe en català.
El Camp de futbol Municipal Narcís Sala rep al Celta de Vigo, de primera divisió, en la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que tornarà a ser un dia històric pels de Natxo González.
El partit comptarà amb la narració del periodista de RTVE Jaume Palomar i amb els comentaris tècnics de Chapi Ferrer. Es podrà veure, en directe, per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya.