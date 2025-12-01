Gemma Nierga entrevista este martes al presidente del Gobierno en 'Cafè d´idees'

La periodista Gemma Nierga entrevista mañana martes, 2 de diciembre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa de actualidad matinal de La 2Cat y Ràdio 4 ‘Cafè d´idees’. El programa se podrá seguir también en La 1, Canal 24 Horas, Radio 5, Radio 1 y Radio Exterior.

Gemma Nierga preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de interés que centran la actualidad catalana y del resto de España a las 9 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa.

Premiado con el Ondas 2025 al mejor programa de radio de proximidad, ‘Cafè d’idees’ se emite de lunes a viernes a las 07:50 horas simultáneamente por Ràdio 4, La 2Cat y Canal 24 horas en Catalunya. En esta sexta temporada, continúa apostando por una entrevista central a personalidades destacadas de la actualidad política y social, además de debates y diversas secciones con colaboradores.