La 2Cat ofereix en català la final de la Lliga de les Nacions femenina
- La selecció espanyola s'enfronta a l'alemanya en dos partits decisius, que comptaran amb la retransmissió de Jaume Palomar i Olga García
- Dissabte 28 de novembre, Alemanya – Espanya, i dimarts 2 de desembre, Espanya – Alemanya, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
El pròxim divendres, 28 de novembre i dimarts, 2 de desembre, La 2Cat ofereix en directe i en català els dos partits que enfronten Espanya i Alemanya per decidir la selecció campiona de la Lliga de les Nacions femenina 2025.
La selecció espanyola femenina de futbol, entrenada per Sonia Bermúdez, busca defensar el seu títol de vigent campiona de la Lliga de les Nacions. Per aconseguir-ho, ha de disputar una final a doble partit contra la selecció alemanya. Ambdues cites es podran seguir en directe i en català per La 2Cat i RTVE Play Catalunya.
El primer partit es jugarà aquest divendres, 28 de novembre, des d'Alemanya. La retransmissió començarà a les 20:15h, serà íntegrament en català i comptarà amb la narració del periodista Jaume Palomar i els comentaris tècnics de l'exjugadora Olga García. Ells mateixos seran els encarregats de retransmetre el decisiu partit de tornada, que es jugarà el dimarts 2 de desembre a Madrid, a les 18:30h.