'20-N: 50 años del gran cambio': RTVE conmemora el inicio de la democracia

El próximo 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. RTVE recordará esta fecha con especiales informativos en todos sus canales, dedicados a lo que supuso el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en España. Se suman a otros contenidos y formatos, especialmente del género documental, puestos en marcha por la Corporación en este mes bajo el título ‘20-N. 50 años del gran cambio’.

‘La noche en 24 horas’ desde el Pazo de Meirás El miércoles 19 de noviembre, en la noche en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Franco, ‘La noche en 24 horas’ se emitirá desde el Pazo de Meirás, uno de los lugares, junto a El Pardo, más asociados al régimen franquista. Es la primera vez que un programa de televisión se emite desde allí. Será una emisión especial, en directo y de carácter monográfico, en la que se analizará este periodo histórico de la mano de expertos, como el historiador Julián Casanova -autor de la última biografía sobre Franco- y de analistas. Participará también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Sada, donde se ubica el Pazo de Meirás, Óscar Benito Portela. Además, Xabier Fortes recorrerá con el historiador Lorenzo Fernández Prieto los escenarios más simbólicos del Franquismo. A lo largo del especial, se analizará también la evolución del régimen franquista e incluirá también filmaciones del NODO que retratan como fue aquel periodo y la vida del dictador.

Telediarios y emisiones especiales LosTelediarios ofrecerán reportajes durante toda la semana con temas en torno a cómo se trata el franquismo en la escuela, o todo lo que ocurrió aquel 20 de noviembre de 1975, entre otros. Los informativos de TVE también se harán eco de los actos para conmemorar el inicio de la democracia y la restauración de la Monarquía, como la entrega de los Toisones de Oro que el rey Felipe impondrá el viernes 21 a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los ponentes de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Será un especial con Alejandra Herranz desde el Palacio Real, a partir de las 10:15 en La 1 y el Canal 24 horas. Y, a continuación, el Canal 24 Horas ofrecerá desde el Congreso de los Diputados el coloquio ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, al que también asistirá el Rey. ‘Informe semanal’, que ya ha ido aportadando una mirada sobre la sociedad de entonces, con reportajes como ‘1975. Los aires nuevos’ y ‘1975. La democracia imparable’, dedicará el programa de este sábado a analizar las propuestas de diversos centros educativos para acercar a los jóvenes a la Historia de nuestro país. Además, el reportaje, ‘1975, música por la libertad’, explicará cómo los escenarios ya venían agitando los cambios: del festival de Burgos a la efervescencia musical que se vivía en Canet de Mar. Allí, hace 50 años, nacía el Canet Rock, el primer gran festival de música moderna.

RNE: especiales que escuchan a los protagonistas El 20 de noviembre RNE modificará su parrilla con diversos espacios realizados desde lugares emblemáticos de la lucha contra el franquismo. ‘Las mañanas de RNE’, con Juan Ramón Lucas, estará en el Colegio Mayor Chaminade, que vivió de manera muy especial la muerte de Franco, ya que se convirtió en lugar de encuentro de la vida universitaria hace 50 años. También desde allí, Carlos Núñez tomará el relevo en ‘Mediodía en RNE’. A lo largo de siete horas, pasarán por los micrófonos de RNE personalidades relevantes para recordar y contextualizar lo que supuso el 20 de noviembre de 1975. A continuación, ‘Crónica de Madrid’ se emitirá desde el Teatro Monumental, frente a la escultura de El Abrazo, símbolo de la Transición, y muy cerca de Atocha 55, donde tuvo lugar la matanza de los abogados laboralistas. Un repaso a la historia de la mano de Paca Sauquillo, presidenta del PSOE de Madrid y hermana de uno de los abogados asesinados en Atocha; Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y cofundadora del despacho de abogados de Atocha; José Manuel Otero Novas, jurista y exministro de Presidencia; y Juan Fernández Miranda, periodista, sobrino-nieto de Torcuato Fernández Miranda y autor del libro ‘Objetivo: Democracia’. Además, en RNE Audio está disponible la miniserie de ‘Documentos RNE’ ‘Después de Franco… ¿qué?; y el podcast ‘Franco 4:58’, que reconstruye cómo se contó la muerte de Franco en RNE.

El contexto sociopolítico, en los Centros Territoriales Los Centros Territoriales de RTVE también centrarán su mirada en esta histórica fecha. En Andalucía, desde la Casa de la Provincia en Sevilla, que albergó el primer gobierno andaluz en la etapa preautonómica; en Aragón, RNE estará en la Universidad de Zaragoza; y en Cantabria, desde las caballerizas reales del Palacio de la Magdalena, uno de los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Hasta el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca se desplazarán desde el Territorial de Castilla y León; en Extremadura, su magacín se realizará desde la antigua plaza de toros de Badajoz, declarado lugar de memoria democrática; y en La Rioja, estarán en la actual Escuela de Diseño de La Rioja que, en los primeros años de la guerra civil fue en una cárcel. RNE en Murcia estará en la antigua prisión provincial, con invitados de la asociación para la Memoria Histórica; y en Castilla-La Mancha, tanto la radio como la televisión realizarán conexiones y expeciales desde Manzanares, en Ciudad Real, en cuyo cementerio se han llevado a cabo ya varias fases de exhumación. En el País Vasco, habrá puntos de directo, en TVE y RNE, desde los cementerios de Orduña y Amorebieta; y en Valencia, desde el paredón de Paterna, donde se estima que se asesinó a más de 2.200 personas, con homenaje musical a las víctimas. También habrá conexiones especiales y reportajes en los informativos territoriales de Asturias, Baleares, Galicia y Navarra.

RTVE Noticias: ‘El país de las 6.000 fosas’ RTVE Noticias ha publicado ‘El país de las 6.000 fosas’, el primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en toda España, que permite geolocalizar y descubrir las aproximadamente 6.000 fosas y recuperar la memoria de sus víctimas. Además, se puede ver en RTVE Play ‘A flor de tierra’, sobre las exhumaciones tempranas en la ribera navarra. Además de reportajes y entrevistas, el portal de Noticias de RTVE incluye un apartado especial de VerificaRTVE dedicado a desmontar los bulos de la ultraderecha sobre el franquismo. Asimismo, el Lab de RTVE ha desarrollado el quiz ‘Franquizmo ¿Qué sabes de la dictadura?’; y el área digital de RNE publicará el 27 de noviembre ‘Un suceso corriente’, de Juanjo Cubero, sobre el hallazgo de un diario que narra la historia del asesinato de Josefa Mogín Leirado en Acehúche (Cáceres) en 1936.

En RTVE Play, canal temático RTVE Play ha lanzado el canal temático ‘RTVE 50 años del gran cambio’, donde repasa los grandes acontecimientos que marcaron el final de la dictadura y el inicio de la democracia. Entre los contenidos que se incluirán hasta el 22 de noviembre, noticiarios de la época, programas y documentales, así como material inédito del Archivo de RTVE y títulos nuevos estrenados con motivo del 50 aniversario del cambio que experimentó España tras la muerte de Franco. Entre los contenidos, se pueden volver a ver los documentales emitidos en La 1 'La foto', 'La democracia no se hará sin nosotrxs' y 'Voladura 76'; y ‘Miradas desobedientes’ (27 noviembre).