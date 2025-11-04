Ràdio 4 digital bat rècords de reproduccions a l'octubre
- Aconsegueix un 22,2% més en visitants únics i un 25,4% més en reproduccions, que el mes anterior
- 'Xavifòrnia', 'El matí de Ràdio 4', 'L'entrellat', 'Serveis informatius' i 'Són 4 dies' són els cinc programes més escoltats d'octubre
Ràdio 4 consolida la seva aposta amb continguts de qualitat i proximitat i tanca el mes d'octubre amb dades històriques d'audiència digital, assolint rècords de reproduccions.
Aquest mes, l'emissora ha aconseguit 49.324 visitants únics, una xifra que representa un increment del 22,2% respecte al setembre, i un 42,7% més que l'octubre de 2024. També ha assolit el rècord històric de 95.655 reproduccions d'àudios, amb un creixement del 25,4% en relació amb el mes anterior. A més, 18.512 usuaris han escoltat Ràdio 4 en directe, el que suposa un augment del 18,9%. Tot plegat, demostra que cada cop més oients trien l'emissora per informar-se i gaudir de continguts de qualitat.
Pel que fa a la programació, els cinc programes més escoltats al llarg de l'octubre han estat: 'Xavifòrnia', 'El matí de Ràdio 4', 'L'Entrellat', 'Serveis informatius' i 'Són 4 dies'. Aquests resultats confirmen la bona acollida de la combinació de programes d'entreteniment, informació i anàlisi que caracteritza la graella de Ràdio 4.
Entre els àudios amb més reproduccions destaquen la intervenció d'Ernesto Ekaizer, el periodista i col·laborador de 'El matí de Ràdio 4', l'exclusiva del Cas CREA a 'L'Entrellat' i l'anàlisi del single de Rosalia 'Berghain', a 'Xavifòrnia'.
A més, Ràdio 4 és l'emissora del grup RNE que més puja en visitants únics de directes, amb un 18,9% respecte al mes anterior.