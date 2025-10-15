Nieves Álvarez y Fernando Martín, de RTVE, Antenas de Oro 2025
- En las categorías de Televisión y Radio, respectivamente
- Los premios se entregarán el sábado 8 de noviembre en Aranjuez
La 52ª edición de las Antenas de Oro ha anunciado a sus ganadores de 2025, entre los que se encuentran dos profesionales de RTVE. En la categoría de Televisión, Nieves Álvarez, presentadora de ‘Flash Moda’; y en la de Radio, Fernando Martín, por su trayectoria de más de tres décadas en RNE.
El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha destacado a la modelo y presentadora Nieves Álvarez “por su profesionalidad al frente del programa ‘Flash Moda’, acercando al espectador al mundo de la moda”; mientras que el periodista Fernando Martín ha sido distinguido por “su trayectoria de más de tres décadas en Radio Nacional de España, al frente de algunos de los principales espacios informativos de la cadena, y su compromiso con la información pública”.
Antenas de Oro 2025
La gala de entrega se celebrará el sábado, 8 de noviembre, en el Casino de Aranjuez y será presentada por la periodista y presentadora de RTVE Ana Belén Roy.
En esta edición, se entregarán dos Antenas Extraordinarias, a Matías Prats, presentador de Antena 3; y Emiliano García-Page, presidente de Castila-La Mancha. Además, en la categoría de Televisión han sido galardonados Susanna Griso, Diego Losada, Sandra Barneda, Josep Pedrerol y Antonio Jiménez. En Radio, Julián Garvín, Fernando de Haro, Nacho Ares, Rafa Latorre, Rosana Laviada y el programa 'El marcapáginas' en su 25º aniversario. La Antena de Radio Digital la recogerá el programa 'Llena de vida: la España vaciada', de Javier López.