Nieves Álvarez y Fernando Martín, de RTVE, Antenas de Oro 2025

La 52ª edición de las Antenas de Oro ha anunciado a sus ganadores de 2025, entre los que se encuentran dos profesionales de RTVE. En la categoría de Televisión, Nieves Álvarez, presentadora de ‘Flash Moda’; y en la de Radio, Fernando Martín, por su trayectoria de más de tres décadas en RNE.

El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha destacado a la modelo y presentadora Nieves Álvarez “por su profesionalidad al frente del programa ‘Flash Moda’, acercando al espectador al mundo de la moda”; mientras que el periodista Fernando Martín ha sido distinguido por “su trayectoria de más de tres décadas en Radio Nacional de España, al frente de algunos de los principales espacios informativos de la cadena, y su compromiso con la información pública”.