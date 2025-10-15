'La història desconeguda', aquesta setmana a Docu2
- Un relat que recorre cent anys de rugbi a Catalunya, des dels seus orígens fins al paper clau del rugbi femení en l’actualitat
- Diumenge 19 d'octubre s'estrena a les 20:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La història desconeguda' és dirigit per Francesc Gómez. S'emetrà dins de la sèrie documental 'Docu2', diumenge 19 d'octubre, a les 20:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
La 2Cat estrena el documental 'La història desconeguda', una producció que repassa els cent anys de rugbi a Catalunya, des que Baldiri Aleu va fundar la Santboiana el 1921 fins a l’actualitat. Presentat per Alícia Gómez, el programa forma part de la sèrie documental 'Docu2', que ofereix mirades úniques sobre la nostra història recent.
'La història desconeguda' aprofundeix en els orígens del rugbi, un esport nascut a Catalunya que, malauradament, és poc conegut i ha quedat gairebé oblidat. El documental recorre la seva història des dels inicis, l’any 1921, fins a l’actualitat, passant per etapes difícils com la Guerra Civil i el franquisme. La peça audiovisual va més enllà de l’aspecte tècnic i s’endinsa en els aspectes emocionals i els valors que el fan del rugbi molt més que un simple esport.
A través de testimonis, imatges d’arxiu i escenes actuals, 'La història desconeguda' mostra com el rugbi ha esdevingut un símbol identitari dins la història de l’esport català. Un dels fils conductors del relat és el recorregut del rugbi femení a Catalunya, que ha estat clau en la lluita per la igualtat dins i fora del camp. Les jugadores comparteixen les seves experiències, reptes i èxits en un esport tradicionalment masculí, i expliquen com la seva passió ha ajudat a canviar mentalitats i a obrir oportunitats per a les noves generacions.