Andreu Buenafuente comenta en 'Futuro Imperfecto' el acuerdo de paz en Egipto

En su repaso semanal de la actualidad nacional e internacional, Andreu Buenafuente comentará este jueves en ‘Futuro Imperfecto’ el acuerdo de paz en Egipto o la intervención del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Además de dar su visión sobre el acuerdo internacional alcanzado para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el humorista también repasará el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, el negacionismo en el futbol y la vuelta de cuatro expresidentes españoles.

Andreu Buenafuente estará acompañado este jueves de colaboradores como Raúl Cimas, Abián Díaz, el codirector del programa David Martos y Tamara García Romero con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.

Sergi Estella y Andreu Buenafuente en el programa de la semana pasada LANDER LARRANAGA