Andreu Buenafuente comenta en 'Futuro Imperfecto' el acuerdo de paz en Egipto
- El humorista repasará otros temas como el 12-O y el negacionismo en el mundo del fútbol
- Jueves 16 de octubre, tras ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
En su repaso semanal de la actualidad nacional e internacional, Andreu Buenafuente comentará este jueves en ‘Futuro Imperfecto’ el acuerdo de paz en Egipto o la intervención del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Además de dar su visión sobre el acuerdo internacional alcanzado para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el humorista también repasará el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, el negacionismo en el futbol y la vuelta de cuatro expresidentes españoles.
Andreu Buenafuente estará acompañado este jueves de colaboradores como Raúl Cimas, Abián Díaz, el codirector del programa David Martos y Tamara García Romero con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.
Éxito de ‘Futuro Imperfecto’
Tras cerrar en julio su primera temporada con una audiencia media del 11,9%, 1.233.000 seguidores, y más de 2,8 millones de espectadores únicos, ‘Futuro Imperfecto’ regresó este mes de septiembre al prime time de La 1 y está revalidando el éxito de la anterior etapa: el pasado jueves 9 alcanzó su máximo de temporada en cuota y espectadores, con un 14% y 1.079.000 de personas.
Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), el programa se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público, y sigue contando con el talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta temporada incorpora una rueda de cómicos y cómicas que participan puntualmente en el programa. Y, por primera vez, ‘Futuro Imperfecto’ saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.