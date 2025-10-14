Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 13 de octubre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 13 de octubre fue la siguiente:

8 - 20 - 37 - 42 - 6 - 33. Complementario: 4 Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.765.132,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

3.433.330,13 Segunda (5 + complementario) 8 21.711,04 Tercera (5) 105

827,09

Cuarta (4) 5.184 25,13 Quinta (3) 93.967 4,00 Reintegro 554.299 0,50