Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 13 de octubre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 13 de octubre fue la siguiente:
8 - 20 - 37 - 42 - 6 - 33. Complementario: 4 Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.765.132,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|3.433.330,13
|Segunda (5 + complementario)
|8
|21.711,04
|Tercera (5)
| 105
| 827,09
|Cuarta (4)
|5.184
|25,13
|Quinta (3)
|93.967
|4,00
|Reintegro
|554.299
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
25 - 36 - 20 - 31 - 1 - 4. Complementario: 26. Reintegro: 9. Joker: 9500627
Con una recaudación de 5.626.499 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 17.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|3
| 35.467,93
|3ª categoría (5)
|79
|2.469,29
|4ª categoría (4)
|4.878
|58,17
|5ª categoría (30)
|94.816
|8,00
|Reintegro
|547.910
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|9500627
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|950062-/ -500627
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|95006-- / --00627
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|9500--- / ---0627
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|950---- / ----627
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|95----- / -----27
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|9------ / ------7
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.