Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 13 de octubre

Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 13/10/2025
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 13/10/2025
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 13 de octubre fue la siguiente:

8 - 20 - 37 - 42 - 6 - 33. Complementario: 4 Reintegro: 8.

Con una recaudación de 2.765.132,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 3.433.330,13
Segunda (5 + complementario) 8 21.711,04
Tercera (5) 105
 827,09
Cuarta (4) 5.184 25,13
Quinta (3) 93.967 4,00
Reintegro 554.299 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

25 - 36 - 20 - 31 - 1 - 4. Complementario: 26. Reintegro: 9. Joker: 9500627

Con una recaudación de 5.626.499 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 17.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 3 35.467,93
3ª categoría (5) 79 2.469,29
4ª categoría (4) 4.878 58,17
5ª categoría (30) 94.816 8,00
Reintegro 547.910 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 9500627 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 950062-/ -500627 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 95006-- / --00627 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 9500--- / ---0627 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 950---- / ----627 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 95----- / -----27 5,00
7ª (primera o última cifra) 9------ / ------7 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

