La 2 estrena el documental 'Teresa Perales: el camino del agua'

La 2 estrena este martes en prime time el documental ‘Teresa Perales: el camino del agua’. Producido por el Comité Paralímpico Español (CPE), con la colaboración de la Fundación ONCE, se centra en las últimas semanas de preparación de la deportista de cara a los Juegos Paralímpicos de París y el momento culminante de la consecución de su medalla número 28.

Teresa Perales ha estado hoy en Torrespaña para presentar el documental, junto al presidente del Comité Paralímpico Español. “Teresa ha conseguido que se rompan muchas barreras”, ha recordado Alberto Durán. “Ella siempre quiere disfrutar el momento: la sonrisa del después todo el mundo la entiende, pero ella sonríe incluso antes de competir”. Durán ha agradecido, además, el compromiso de RTVE y su presidente, José Pablo López. “Es un éxito para lo deportivo y Teresa es todo un icono de transformación social”. Al acto han asistido, además, los consejeros de RTVE Marina Vila y Mariano Muniesa.

Teresa Perales junto al equipo de RTVE y el Comité Paralímpico Español

También han intervenido la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que ha puesto en valor el compromiso de RTVE con el Comité Paralímpico Español y ha destacado la calidad humana de Teresa Perales: “Personas como tú nos hacen mejores”; Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE, para quien “ella es un ejemplo como deportista y como persona, con esa alegría desmedida que contagia”; y Julia Luna, periodista de TVE especializada en natación y natación sincronizada, segura de que “Teresa siempre lo va a lograr” y que ha resaltado su “capacidad de reinventarse”.

Después de ver el documental, Teresa Perales ha comentado cómo “he ido transformando mis sueños, y solamente quiero siempre disfrutar”. “Antes de lanzarme al agua me siento la persona más afortunada del mundo, siento pasión y libertad expresada al máximo nivel. Eso conlleva un trabajo anterior y una parte emocional muy profunda”. También ha dado las gracias a RTVE, “porque realmente necesitamos esta ventana”.