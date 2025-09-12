La última hora sobre Gaza, en 'Informe Semanal'

Las protestas propalestinas que han salpicado las últimas etapas de La Vuelta han puesto la atención internacional en nuestro país. Este sábado, ‘Informe Semanal’ estará pendiente de la etapa final en Madrid con un amplio dispositivo de seguridad, que será el domingo, pero también de la última hora en Gaza, a la espera de la ofensiva israelí definitiva sobre la capital. Además, el primer reportaje ‘FP, pasaporte al empleo’, se centra en una formación que ha ganado protagonismo dentro del sistema educativo y del mercado laboral; y en ‘Turismo oscuro’, un recorrido por escenarios que atraen la atención del visitante porque albergan historias relacionadas con crímenes o sucesos trágicos.

‘FP, pasaporte al empleo’ Es una opción estratégica y su crecimiento responde directamente a la necesidad de las empresas, que demandan perfiles técnicos cualificados, con experiencia y habilidades adaptadas específicamente a cada sector. ‘Informe Semanal’ visita algunos centros educativos para comprobar las razones que llevan a sus alumnos a decantarse por la Formación Profesional. Aarón, un alumno de segundo curso de grado superior de automoción en el Instituto Luis Vives de Leganés, cuenta cuáles fueron las suyas al no ver claro su futuro: "De salir de la ESO sin motivación, perdido, con sensación de fracaso por suspender constantemente, a entrar en la FP básica, ir pasando grados con éxito, llegar a la FP de grado superior y encontrar mi camino". En verano, ya ha estado trabajando como técnico en Renault. Por otro lado, aunque la brecha de género sigue presente, empieza a ser más frecuente encontrar mujeres en ciclos más masculinizados y viceversa. "Vais a ver que no es fácil, y más en lo que estáis vosotros, que son grados superiores. Vuestra metodología va a ser aprender haciendo", así ha sido la bienvenida del director del Instituto de Aarón a los estudiantes en este curso que arranca. Además de los estudios clásicos, ahora hay una variada oferta de programas formativos. En Valdepeñas, tierra de vinos y aceites, la demanda de expertos ha propiciado la creación de grados como el Grado Superior de Vitivinicultura y el de Grado Medio de Aceite de Oliva y Vinos. "Tienen una empleabilidad del 100%, pero no logramos cubrir todas las demandas de las empresas. Ten en cuenta que en todos los pueblos de la zona hay bodegas, almazaras y cooperativas", explica Azucena Camacho, jefa del Departamento de Industria Alimentario del Instituto Gregorio Prieto. Su alumnado recibe la formación práctica directamente en las empresas. Para Afrodisio González, presidente de la Sociedad Vinícola de Valdepeñas, "cuando vienen, obtienen toda la experiencia y los protocolos que tenemos para hacer las elaboraciones". El gran reto de la FP es quitarse de encima el estigma de ser el patito feo del sistema educativo.