Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, primer convidat de la temporada d''Aquí parlem'
- El programa d'actualitat política i parlamentària, que dirigeix i presenta Lluís Falgàs, estrena la dissetena temporada
- Dissabte, 13 de setembre, a les 20:30h al Canal 24horas
- Tots els nostres continguts a RTVE Play Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24 horas.
'Aquí parlem' reprèn aquest cap de setmana les emissions habituals després de les vacances d'estiu. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà el primer convidat de l'espai d'actualitat política catalana que dirigeix i presenta Lluís Falgàs.
'Aquí parlem' estrena les emissions de la seva dissetena temporada, dos dies després de l'Onze de Setembre analitzant l'ambient polític d'una Diada que s'ha celebrat just després del no de Junts a la reducció de la jornada laboral. A més de la valoració de la jornada, que marca l'inici del curs polític, el programa que condueix Lluís Falgàs analitzarà la situació política tant a Catalunya com a Espanya.
Tot plegat ho comentarà amb el primer convidat de la temporada, Jordi Turull. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a militar a les JNC i la seva trajectòria sempre ha estat lligada primer a Convergència Democràtica de Catalunya i després a Junts. Condemnat per sedició i malversació pel Tribunal Suprem, va ser indultat el 2021. Des del 2022 és secretari general de Junts per Catalunya. Falgàs li preguntarà sobre el posicionament de Junts tant en el Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, on la legislatura es desenvolupa a batzegades sovint condicionada per Junts.