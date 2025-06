Ràdio 4 i 'Lletra Lligada' compromesos amb l'educació dels més joves

Un programa setmanal, dirigit i presentat per Mari Cruz Hernández, dedicat a la criança i l'educació, on amb rigor i bon humor aprenem junts a comunicar-nos millor amb els nostres infants i adolescents. Sense oblidar les estratègies i els consells que ens ajudin a posar límits i a potenciar la seva autonomia.

Ràdio 4 i el programa 'Lletra Lligada', presentat i dirigit per Mari Cruz Hernández, continuen lluitant per reforçar el seu compromís amb l'educació, la cultura i la proximitat. En aquesta ocasió, han obert les portes del món radiofònic als alumnes de l'Escola Jungfrau de Badalona per fomentar la participació activa dels joves en els mitjans de comunicació.

COMUNICACIO RTVE CATALUNYA

El programa especial s'emetrà des del gimnàs de l'escola i comptarà amb diverses participacions. Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista, durà a terme una xerrada amb els alumnes sobre les seves inquietuds i els canvis que es trobaran amb el salt a l'ESO. També comptarà amb la participació de diversos tutors de 6è de primària, un curs clau pels alumnes que marca la transició cap a l'inici d'una nova etapa de la vida: l'adolescència.

Aquesta iniciativa té com a objectiu fer sentir als alumnes com a protagonistes, deixant que visquin en primera persona una jornada radiofònica, trobant-se en un ambient còmode i segur on puguin expressar com estan vivint aquesta transició i què s'esperen d'aquesta nova etapa.