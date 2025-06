Torna l'Acústicament Fest, el festival de Ràdio 4

'Acústicament' és l'espai d'entrevistes en profunditat i actuacions en directe emès dins del programa 'La barrera del so', tots els dissabtes i diumenges a les 15h a Ràdio 4, dirigit i presentat per la periodista musical Irene Desumbila.

Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, torna l'Acústicament Fest. Una festa oberta als oients per celebrar el darrer 'Acústicament' de la temporada, dins de 'La barrera del so' de Ràdio 4, amb les 4 millors bandes que han passat pel programa. La festa comptarà amb les actuacions i entrevistes de Lucia Fumero, Marta Knight, Dan Peralbo i El Comboi i Koko Jean & The Tonics. Aquesta edició serà conduïda per la periodista musical i organitzadora del festival Irene Desumbila.

Amb aquesta tercera edició i gràcies a l'èxit de les anteriors, l'Acústicament Fest es reafirma com una proposta musical consolidada a tenir en compte. És un festival híbrid de ràdio, televisió i música en directe, on sempre prima la profunditat i la delicadesa amb què es tracten les propostes. A més, és un programa musical amb molta identitat pròpia i força que s'ha guanyat el respecte del públic. L'espai 'Acústicament' va estar nominat en la darrera edició dels Premis ARC, Premis de la Indústria Musical del Directe, en la categoria de millor periodista o programa musical.

L'especial d'enguany es durà a terme el dijous dia 19 de juny a les 20h a la sala La Nau de Barcelona (c/ Àlaba, 30 Barcelona) i serà retransmès en directe per streaming a través de RTVE Play Catalunya i del web de Ràdio 4 i amb una programació especial a Ràdio 4 que arrencarà a les 19:30h. També es podrà gaudir el pròxim dimarts 24 de juny a les 17:40h un programa resum per La 2 a Catalunya.