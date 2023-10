'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera.



Torna 'Punts de vista', el programa d'actualitat cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias, el magazín continua apostant per les actuacions tant d'artistes consagrats com de talents emergents.

'Punts de Vista' es consolida com el programa de referència cultural a Catalunya. El programa que condueix Tània Sarrias aposta per la música en directe, tant d'artistes consagrats com de talents emergents, i continua oferint espai a artistes de totes les disciplines, amb especial importància de la dansa i el teatre musical.

Aquesta temporada, 'Punts de Vista' vol anar un pas més enllà. Per això, i amb la intenció de donar suport al teatre de petit format, portaran fragments d'obres en cartell des del plató de RTVE Catalunya fins a les cases dels espectadors.

Tània Sarrias presenta 'Punts de vista' RTVE Catalunya

El programa manté les seves seccions: cinema, amb Desirée de Fez; sèries, amb Paula Hergar; teatre, amb Míriam Tortosa; música, amb Víctor Clares; Punts perduts, amb Dolo Beltrán, i Cultura als videojocs, amb Oriol Bartumeu. També incorpora com a novetat una nova secció: Art a la vista, amb la incorporació de Cristina Sala, periodista especialista en art. L'objectiu d'aquesta secció és treure de l'anonimat el ric patrimoni artístic urbà de Catalunya: escultures urbanes, street art, expressions artístiques que ens trobem als carrers i que sovint ignorem.

Una altra de les novetats fa referència al Club de lectura, que aquesta nova temporada es desplaçarà per conèixer clubs de lectura d'arreu de Catalunya per descobrir els llibres amb la mirada dels lectors.

Al fil de l'actualitat cultural, 'Punts de vista' estrena Curts de vista, una secció en què dues expertes en la tècnica de la improvisació de la companyia Impro Barcelona s'hauran d'enfrontar al repte que els proposarà Tània Sarrias. Un xou d'improvisació en format curt.