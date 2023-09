'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al migdia a La 2.

Diumenge, a 'La recepta perduda', Sílvia Abril arriba a Palamós, on aprèn a fer un dels plats més significatius de la cuina de l'Empordà: el pollastre amb gambes.

'La recepta perduda' visita aquesta setmana l'Empordanet. Palamós n'és la porta d'aquest territori català tan icònic, una terra on el paisatge es pot menjar i on la cuina tradicional manté viva tota la seva essència.

Sílvia Abril descobreix els secrets d'aquest plat característic, el pollastre amb gambes, i també per què la relació de la gent de Palamós amb el mar és tan especial i tan estreta. El cuiner del capítol és en Francesc Llambrich, un mariner que treballa a bord d'una embarcació d'època. Nascut a l'Ametlla de mar, ha dedicat tota la seva vida al mar, ha treballat com a pescador, en mercants i iots de luxe, però el que més l'ha marcat van ser els dos anys en què va formar part de la tripulació de l'Open Arms.

En Francesc cuina el pollastre amb gambes a bord del seu veler RTVE Catalunya

El pollastre l'aconsegueix de l'Edu Casadellà. Pagès de sisena generació, fa 20 anys es va reinventar i ara regenta un agroturisme on serveixen el que produeixen i fan pollastre de raça empordanesa.

Sílvia Abril també coneix el camí que recorre la gamba des que arriba a port fins a la peixateria. Ho fa amb en Xavi Miró, un pescador vocacional, i la Tere Tejedor, una peixatera a qui se li posa la pell de gallina només de pensar en la gamba de Palamós. No és l'única peixatera que intervé en el programa, la Susi Fuertes explica a la Sílvia què és el peix de baix cost.

Les gambes de Palamós tenen fama de ser dolces i salades alhora RTVE Catalunya

Els àpats de 'La recepta perduda' no poden acabar sense unes bones postres. Sílvia Abril les anirà a comprar a la Pastisseria Collboni, un establiment centenari que acaba de tancar perquè no hi ha relleu generacional. Les compartiran a bord del vaixell d'en Francesc en companyia de l'activista i fundador d'Open Arms, Òscar Camps