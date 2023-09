Cultiu hidropònic, aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és el programa de reciclatge i sostenibilitat de RTVE Catalunya conduït per Martina Klein. S'emet els diumenges al migdia a La 2

Aquesta setmana a 'Planeta R', la Martina Klein visitarà el primer cultiu hidropònic vertical d'Espanya, una empresa que reutilitza els pinyols d’oliva per transformar-los en objectes de tota mena i s'endinsarà en un jardí urbà que amaga una història de resistència i que vol convertir-se en el pulmó verd del barri de Gràcia.

La Martina i la Tuni Torregrossa al 'Jardí del silenci' RTVE CATALUNYA

La Martina descobreix que les plantes ja no es cultiven només en horitzontal. A la primera planta de cultiu hidropònic vertical d’Espanya, Joaquim Bas explicarà en què consisteix aquest mètode que no fa servir terra. A més, repassarà com funciona l’etiquetatge ecològic amb un representant de l’Agència Catalana de Consum.

En Josean Vilar, CEO i director creatiu de Naifactory i la Martina Klein cuinant els pinyols RTVE CATALUNYA

A Vilassar de Mar, la Martina continuarà connectada al món vegetal amb un projecte que converteix els pinyols d’oliva en objectes de tota mena, des de bols fins a cartells. També farà una parada al Jardí del Silenci. Aquest espai que ha recuperat l’associació 'Salvem el Jardí' s’ha convertit en un pulmó d’aire fresc per al barri de Gràcia de Barcelona. Allà, els veïns poden connectar amb la natura i participar en diferents activitats.

La rapera Miss Raisa s’enfrontarà als dilemes sostenibles i el Federico Demaria i el Toni Pou repassaran com el greenwashing s’ha estès al món empresarial. Per acabar, el climatòleg Martí Oliveras desmentirà el mite que el canvi climàtic augmenta la fertilitat del territori.