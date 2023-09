L'actriu Marta Angelat, aquesta setmana a 'Únics'

'Únics' és un programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics de les arts escèniques catalanes. Dirigit per Maite Guisado i realitzat per Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.



'Únics' se centra en aquest capítol en la trajectòria de Marta Angelat. Actriu, directora i autora teatral, ha desenvolupat també una destacada carrera en l'àmbit del doblatge.

Marta Angelat és la protagonista de l''Únics' d'aquesta setmana. A l'entrevista explica els seus inicis en la interpretació, de molt joveneta, de la mà d'Antoni Chic, tant al teatre com a la televisió. Angelat recorda la seva participació als espais dramàtics de Televisió Espanyola: Estudio 1, Lletres Catalanes, La Novel·la i Ficciones, entre altres, van ser la seva escola, alhora que lamenta que actualment no es produeixin programes que adaptin obres teatrals a la televisió o que es creïn textos especialment per a la pantalla.

Marta Angelat va participar en moltíssimes representacions teatrals a TVE RTVE Catalunya

Al programa recuperem una bona colla de fragments d'aquella època, veritables perles, en les quals Marta Angelat va treballar juntament amb els millors actors i actrius del moment. Entre ells hi trobem el seu pare, Josep Maria Angelat, i qui fou el seu home, Carles Velat.

Parlem també de la seva brillant trajectòria posterior. Les seves interpretacions, entre altres, a 'La cabra o qui és Sylvia?', d'Edward Albee; 'Carnaval', de Sergi Belbel; 'Festen', de Thomas Vinterberg, i 'Vilafranca', de Jordi Casanovas, entre moltes altres.

Marta Angelat ens parla també de la seva experiència com directora teatral i del seu treball amb actors, que va començar amb 'Tape', de Stephen Belber, a la qual van seguir 'Unes veus', de Joe Penhall; 'Plastilina', de Marta Buchaca, i 'Escenes de matrimoni', d'Ingmar Bergman. El 2022 va debutar com a autora amb 'Vides de gos', interpretada per ella mateixa i codirigida amb Anna Güell.

Plena d'energia i de nous projectes, Marta Angelat explica a 'Únics' que ara està escrivint una història sobre els seus pares gràcies a la beca Barcelona Crea, que està molt contenta d'haver guanyar perquè considera que la gent que ha ofert coses les pot continuar oferint encara que es faci gran: "La part creativa i la part de coneixement d'un mateix, i la part de gosar fer coses i de creure que les pots fer, això amb l'edat millora."