RTVE Catalunya ha presentat aquest matí a la Casa Seat, a Barcelona, la nova programació de la temporada 2023-24 que s'estrena a partir del 12 de setembre.

Els presentadors a la roda de prema de la nova temporada de RTVE Catalunya rtve catalunya

El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha explicat els dos grans objectius a RTVE Catalunya. "D'una banda, consolidar una franja d'hores en català, de programes de referència i qualitat, que ja hem aconseguit, i, d'altra banda, augmentar la producció de programes fets des de Sant Cugat per a tota Espanya". També ha afegit, com en el cas de 'LateXou', que una de les funcions importants que té també el centre de Sant Cugat és "iniciar formats per després passar-los a fer per a tota Espanya".

La directora de programes de RTVE Catalunya, Laura Folguera, ha recalcat: "Estem molt contents avui de presentar una nova temporada, en què la majoria de programes són renovacions, això vol dir que hem consolidat la graella de RTVE Catalunya, amb una programació estable i de qualitat, que ens està donant molt bons resultats tant en el digital com en el lineal". També ha avançat que la franja de La 1 que deixa el 'LateXou' passarà a ser una franja de ficció en català amb sèries, pel·lícules i documentals.

Entre els programes que es consoliden, hi destaca 'Punts de vista' i el doblet de Tània Sarrias presentant també 'Culturas 2'. Sarrias ha explicat: "Com sabeu 'Punts de vista' s'ha convertit en un referent dels programes culturals i la direcció de la cadena ha decidit fusionar els dos programes de cultura que hi ha de dilluns a divendres presentaré el 'Culturas 2' i els divendres 'Punts de vista', que passa a ser setmanal".

Martina Klein, María Gómez, Sílvia Abril, Gemma Nierga i Tània Sarrias a la presentació de la nova temporada de RTVE Catalunya rtve catalunya

D'altra banda, Gemma Nierga, que estrena la quarta temporada, ha destacat que "'Cafè d'idees' és el programa d'actualitat política dels matins, on seiem els polítics i intentem que ens diguin la veritat. No sempre ho aconseguim, però a vegades sí".

La tercera temporada de 'La recepta perduda' arriba de la mà de Sílvia Abril, ha agraït una nova temporada en la qual "seguim viatjant, seguim creixent i seguim alimentant-nos de cultura, de tradició i de plats tradicionals".

María Gómez, presentadora de 'Va de verd', també ha donat les gràcies per la confiança per aquesta tercera temporada i ha afegit: "Fer un programa de plantes vol dir que fas un programa on tots els convidats estan feliços, vol dir estar envoltats de vida, d'alegria, de bona vibra".

La conductora de 'Planeta R', Martina Klein, ha explicat que estan "molt contents perquè hem renovat amb erra, erra de RTVE". "Hi ha moltes coses per fer, hi ha tantes erres per descobrir i explorar. Aquesta segona temporada continuem coneixent a persones, continuem volent explicar la situació en què estem, no tant des dels problemes sinó des de les solucions".

Shalana presenta 'Déu n'hi do' a la roda de premsa de la nova temporada rtve catalunya

Shalana, que s'estrena amb l'espai 'Déu n'hi do', ha detallat que "és un programa en el qual intentem promoure i difondre l'ús del català correcte i genuí, i ho fem amb un toc d'humor perquè no sigui tan avorrit i no sigui la típica mestra de català".

RTVE Catalunya, Centre de Producció de programes per a RTVE Play i per a tot Espanya A més dels programes de producció pròpia tant per la programació en català com per la programació nacional, el Centre de Producció a RTVE Catalunya també produeix aquesta temporada formats d'entreteniment per a la plataforma RTVE Play: 'LateXou con Marc Giró' i 'Make up stars'. També a partir de l'octubre el 'Cuturas 2' es farà des dels estudis de Sant Cugat del Vallès per a La 2. Per a La 1, produirem el debat de 'El Conquistador' i el programa 'Corazón', els caps de setmana. 'LateXou con Marc Giró', ara a RTVE Play i per a tot l'Estat Marc Giró canvia aquesta temporada de plataforma. L'esbojarrat 'LateXou' s'emetrà per tot Espanya a través de RTVE Play. El programa continuarà amb el seu to informal i divertit i comptarà amb convidats, col·laboradors, una banda i un públic molt participatiu. Cada setmana Marc Giró entrevistarà diversos personatges públics, de l'àmbit social i cultural i tindrà una actuació en directe. 'Make up stars', el nou talent show de maquillatge presentat per Pilar Rubio El concurs, enregistrat al plató 6 del Centre de Producció de RTVE Catalunya, arriba per fusionar el millor de dos universos visuals: el món del gran format televisiu i la seva manera de retratar la bellesa i el dels nous professionals del maquillatge i la seva influència de les xarxes socials. 'Make up stars', presentat per Pilar Rubio i que compta amb un jurat professional, aspira a descobrir als maquilladors 360º del futur. Talents que es convertiran en referents del maquillatge i la bellesa, destacant la importància del maquillatge com a forma d'expressió artística i sempre potenciant el talent dels participants. El magazín cultural de La 2, 'Culturas 2', emet la seva segona temporada des de RTVE Catalunya La bona acollida de 'Punts de Vista' ha permès que sigui l'equip d'aquest programa el que a partir d'aquesta temporada s'encarregui de la posada en escena del programa 'Culturas 2', que canviarà de decorat i de presentadora, però que continuarà l'emissió els vespres de dilluns a dijous a La 2. A partir del 2 d'octubre, Tània Sarrias es posarà al capdavant de 'Culturas 2', un programa amb vocació de donar cabuda tant a artistes consagrats com a talents emergents d'arreu del país, incloent-hi totes les disciplines. Acompanyaran la presentadora Tània Sarrias, amb una secció diària, Paula Hergar, per parlar de sèries; Dolo Beltrán, que descobrirà punts perduts interessants en l'àmbit cultural; Víctor Clarés, a la secció de música, i l'experta en cinema Desirée de Fez.

El programa 'Corazón' i el debat de 'El conquistador' també es faran des de RTVE Catalunya El programa 'Corazón' que presenta Anne Igartiburu també es produirà des del plató 1 dels estudis de Sant Cugat. Tota l'actualitat de la informació de societat i del cor, els caps de setmana. 'El Conquistador' és una de les noves apostes de la temporada de RTVE per La 1. El format d'aventura tindrà també un debat, que es farà en directe des de l'estudi 6 de Sant Cugat.

Noves temporades de 'Cafè d'idees', 'Punts de vista', 'La recepta perduda', 'Va de verd' i 'Planeta R' 'Cafè d'idees', informació matinal a La 2, Ràdio 4 i el Canal 24 horas El programa 'Cafè d'idees', l'aposta informativa i d'actualitat de la franja matinal de RTVE Catalunya, estrena la seva quarta temporada. S'emet en simulcast de dilluns a divendres de 8 a 10 hores a La 2, Ràdio 4 i al Canal 24 horas. Dirigit i presentat per Gemma Nierga, té Lorena Amo com a presentadora en la part informativa. De producció pròpia, 'Cafè d'idees' comença la temporada consolidat com un programa de referència informativa. 00.46 min Cafè d'idees, informació i actualitat amb Gemma Nierga Els divendres 'Punts de vista' repassa tota l'actualitat cultural amb Tània Sarrias El magazín cultural de RTVE Catalunya 'Punts de vista' passa a ser setmanal, els divendres a La 2. El programa, el seguirà presentant Tània Sarrias i continuarà treballant per ser el punt de trobada de referència cultural a Catalunya. Com a novetat, aquesta temporada, 'Punts de vista' vol donar suport al teatre de petit format, oferint fragments en directe de diferents obres de teatre que estiguin en cartell, principalment les de teatres i sales petites. Continuarà la secció fixa de teatre amb Míriam Tortosa i se li afegirà la nova secció d'art de Cristina Sala, que traurà de l'anonimat el ric patrimoni artístic urbà de Catalunya. A més, el club de lectura del programa es desplaçarà fora del plató per conèixer els clubs més interessants, diversos i curiosos que hi ha a Catalunya. I s'estrena la nova secció 'Curts de vista', conduïda per dues expertes en improvisació de la companyia Impro Barcelona, que explicaran a la seva manera les notícies culturals de la setmana, escollides a l'atzar. 00.50 min Punts de Vista, divendres a la tarda a La 2



'Va de verd', amb María Gómez, explora el món de les plantes El programa de producció pròpia torna amb la tercera temporada i novetats. Els mataplantes ja no tenen excuses per continuar afegint cadàvers vegetals al seu currículum. Cada setmana es donaran els millors consells per cuidar les vostres plantes i perquè elles ens cuidin a nosaltres. Com sempre, es farà de la manera més divertida, amb la María Gómez i els Molys, els experts que ens assessoren i ens regalen els seus coneixements botànics. Com a novetat d'aquesta tercera temporada, 'Va de verd' tindrà una presència destacada a Iberflora, la fira de flor i planta ornamental més important del sud d'Europa. 00.50 min Va de verd, tercera temporada!!



Sílvia Abril buscarà noves receptes oblidades per donar a conèixer la riquesa culinària del nostre país a 'La recepta perduda' 'La recepta perduda' estrena la seva tercera temporada. En aquesta nova aventura, Sílvia Abril continuarà fent amics i aprenent receptes tradicionals que potser estan a punt de caure en l'oblit. Anirà fins a Camprodon a cuinar un bon fricandó, amb unes vistes d'infart; visitarà Vic i les seves llonganisses, per mirar de trobar la millor recepta de peus de porc, i pedalejarà fins a Palamós, on es lleparà els dits amb un bon pollastre amb gambes a bord d'una goleta històrica. També visitarà Linyola, el poble amb més tractors del món, per compartir una bona cassola de tros. Sense oblidar el Serrallo, amb la seva moixina i la caldera de llagosta a Menorca. 00.42 min La Recepta Perduda estrena la seva tercera temporada!



Martina Klein ens ajuda a ser més sostenibles a la segona temporada de 'Planeta R' El programa 'Planeta R' tractarà els grans reptes mediambientals i mostrarà les iniciatives que ja s'estan duent a terme per tenir cura del planeta. Martina Klein mostrarà projectes que lluiten per implantar models econòmics, productius i socials més sostenibles amb el medi ambient. També cercarà persones que estan aplicant a la seva vida diària mesures per garantir un model de planeta més sostenible. A més, cada capítol comptarà amb persones conegudes de diferents àmbits, per conèixer de forma amena i divertida la seva experiència amb la sostenibilitat. 00.30 min Planeta R, nova temporada!





'Farem el que podrem', 'Simfonola' i 'Déu n'hi do', novetats d'aquesta temporada en la programació en català Sortit del concurs intern d'idees, estrenarem 'Farem el que podrem', el nou programa de Gemma Nierga sobre criança, dirigit per Quique Quera 'Farem el que podrem' busca reflexionar sobre l'actual model de criança i pretén convertir-se en un espai on els espectadors trobin idees, eines i consells que el puguin ajudar a gaudir més de la seva maternitat i paternitat. Per aconseguir-ho, Gemma Nierga dialogarà de manera distesa amb personatges famosos per descobrir com són com a pares i mares. Hi participaran Jordi Basté, Judit Mascó, Eduard Farelo, Elisenda Roca, Martina Klein i Àlex Corretja, entre altres. L'espai també comptarà amb veus expertes, testimonis i l'opinió dels grans protagonistes: nens, nenes i adolescents que diran la seva sobre cadascun dels sis temes triats per aquesta primera temporada: la decisió de ser mare/pare, l'art de posar límits, els rols, la sobreprotecció, la comunicació entre pares i fills i com parlem amb ells d'amor i sexe. 00.52 min Farem el que podrem, el nou programa de Gemma Nierga



'Simfonola', nou programa musical de RTVE Catalunya 'Simfonola' és un projecte intern de RTVE Catalunya que va presentar Jero Rodríguez, creador de 'Cachitos de hierro y cromo'. 'Simfonola' és una sèrie que recorre els darrers 50 anys de música catalana a través de 25 cançons extretes dels arxius de TVE i triades més enllà de tot prejudici, en català i en castellà, i reflectint els diversos gèneres: del cuplet al pop, passant per la rumba, el rock i la cançó d'autor, i de Raimon a Estopa. Un exercici emocionant a través de peces que conserven tot el seu poder i vigència. Un programa amb guió i assessoria musical del periodista Jordi Bianciotto. 00.34 min Simfonola rescata les perles musicals dels arxius de TVE



'Déu n'hi do' ens proposa millorar el nostre català Amb un estil directe i desenfadat, 'Déu n'hi do' pretén ajudar els espectadors a descobrir i recordar solucions per corregir certs usos del català que són incorrectes. Amb especial esment de paraules o expressions genuïnes que fins fa poques dècades es feien servir correctament, però que la pressió del castellà o l'anglès han fet desaparèixer en benefici de la traducció directa. Seran peces de 5 minuts que s'emetran a La 2, però també tindran una presència important a les xarxes socials de RTVE Catalunya i estaran conduïdes per la tiktoker manresana Shalana. 01.26 min Déu n'hi do, millora el teu català amb Shalana Rodríguez

Programes històrics dels 40 anys dels estudis de Sant Cugat a la franja de tarda de desconnexió Aquest 2023 el Centre de Producció de Programes de Sant Cugat ha fet 40 anys. Durant aquests 40 anys s'han produït programes de tota mena i formats. Alguns d'ells, van estrenar-se com a programes per la desconnexió en català. I després, degut a l'èxit o l'originalitat, van passar a la programació per tot Espanya. N'hem volgut recuperar alguns. En la franja de les 19h a les 20h, de dilluns a dijous i per La 2, podrem tornar a veure programes com: 'Plàstic', 'Planeta imaginari', 'Per molts anys', 'Barres i estrelles' i 'La Lluna'.

Forta aposta per la ficció i els documentals, essència de RTVE Catalunya 'Selftape', una sèrie amb tints autobiogràfics de les germanes Vilapuig La ficció protagonitzada per les germanes Joana i Mireia, dues joves actrius que van conèixer l'èxit, i tot el que comporta la fama de molt joves. Anys després, la Mireia torna a Barcelona després de triomfar com a actriu a Oslo. La freda rebuda de la seva germana Joana no és el que s'espera. Incapaces de comunicar-se i arreglar les coses, tot fa un tomb quan li ofereixen a la Mireia un paper que havia de fer la Joana. A partir d'aquest moment sortiran a la llum secrets, mentides i traumes del passat que obligaran les dues germanes a replantejar molts aspectes personals de les seves vides, com el treball, l'amor, l'amistat i la seva relació. 00.28 min Selftape, estrena gratis i en obert!



'Terenci: la fabulació infinita' El documental 'Terenci: la fabulació infinita', repassa la vida i obra d'un dels escriptors més estimats de la nostra història. Hi apareixen alguns dels testimonis més propers a l'autor que, a través d'entrevistes i anècdotes, dibuixen el prisma de les mil cares que va ser Terenci, com la fotògrafa Colita, el polifacètic Boris Izaguirre, els seus amics Ana Maio i Luis Antonio de Villena, i la seva fillola Anaïs Schaaff. Un total de gairebé 20 entrevistats que han volgut posar veu a la història de Terenci Moix. 'Raimon, l'home que diu no' 'Raimon, l'home que diu no' és un recorregut per la vida i l'obra del cantautor valencià (Xàtiva, 1940), que ha dut a terme gran part de la seva carrera a Barcelona. Aquest 2023 es commemora el seixantè aniversari de l'enregistrament d''Al vent', la cançó amb la qual Raimon va iniciar la seva trajectòria i amb què es va acomiadar dels escenaris el maig del 2017. "Parlar de Raimon és parlar de tots nosaltres", afirma al documental el pintor Joan Pere Viladecans, tot fent referència al compromís polític i lingüístic del cantautor durant el franquisme, i al seu paper de divulgador de grans poetes catalans. El títol del documental fa referència a 'Diguem no', la cançó de Raimon més reprimida pel franquisme, convertida pels seguidors del cantautor en un himne de resistència.

Continuen 'Noms propis', Únics' i 'Calidoscopi' i es consolida el doblatge en català A la programació de RTVE Catalunya per als caps de setmana a La 2, continuaran presents alguns dels espais més consolidats de la cadena, com ara el programa d'entrevistes en profunditat 'Noms propis', que dirigeix i presenta Anna Cler, els dissabtes a les 13:15h, i l'espai que repassa les anècdotes més divertides de l'Arxiu de RTVE, 'Calidoscopi', conduït per Raül Díaz, diumenges a les 11:20h. 00.21 min Noms Propis, entrevistes en profunditat



També continua 'Únics', la sèrie documental de perfils biogràfics de catalans. Aquesta segona temporada se centrarà en persones destacades en l'àmbit de les arts escèniques i comptarà amb una entrevista actual, que es complementarà amb material d'arxiu. Els protagonistes seran Cesc Gelabert, Josep M. Pou, Marta Angelat, Albert Vidal i Lluís Marco. A aquests seguiran Rosa Novell i Pepe Rubianes, elaborats exclusivament amb material d'arxiu. 00.15 min Únics, retrat de catalans del món de l'art i la cultura



Es consolida el prime time en català dels dissabtes amb l'emissió de la pel·lícula de la nit a 'El cinema de La 2', continua parlant en català igual que els documentals de la sèrie 'Grans documentals', de dilluns a divendres a les 16:30h. Els diumenges a les 10:30h, continua 'La Missa en català', amb més de 40 anys d'emissions.

Els informatius de RTVE Catalunya estrenen plató La gran novetat d'aquesta temporada als informatius de RTVE Catalunya és l'estrena d'un nou plató de 200 m² útils, que permet realitzar des d'un mateix espai diàfan 'L'Informatiu', 'El vespre' i el programa setmanal d'actualitat parlamentària 'Aquí parlem'. El nou plató busca ser una finestra al món, amb la incorporació de 38 m² de pantalles que permetran canviar la narrativa utilitzada fins ara i que portaran a una nova manera d'explicar les notícies. També permeten que els presentadors s'expressin de manera molt més propera, tant drets com asseguts. Aquest espectacular sistema de pantalles farà possible adaptar l'espai a programes especials, donant més protagonisme a les imatges del dia. Els continguts informatius són la base de la televisió pública i amb aquesta nova escenografia, més neta i acurada, se'ls donarà encara més rellevància. Al capdavant de 'L'Informatiu' continuen Aina Galduf, que condueix l'edició migdia, i Laura Mesa, a l'edició cap de setmana, juntament amb Albert Font, que s'encarrega de l'actualitat esportiva. Sònia Papell i Sergi Loras continuen oferint la informació meteorològica. 'El vespre', conduït per Quim Barnola, ofereix l'última hora de la jornada i analitza cada dia l'actualitat informativa amb la presència d'especialistes. De dilluns a divendres a les 19:00h hores pel Canal 24 horas. L'actualitat parlamentària i política de Catalunya seguirà els caps de setmana amb Lluís Falgàs a 'Aquí parlem', els dissabtes 20:30h i diumenges 19:30h al Canal 24 horas. 'Repor' segueix emetent reportatges sobre temes d'actualitat, per a tot Espanya, en el Canal 24 horas.