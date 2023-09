La 1 estrena el jueves 7 de septiembre la octava edición de ‘MascterChef Celebrity’, con 15 nuevos aspirantes famosos: Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín.

Actriz de televisión y cine, quiere demostrar que no hay reto que se le resista. Ha trabajado en numerosas series, y debutó en el cine con el director Alberto Rodríguez en ‘After’, que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Próximamente estrenará ‘La abadesa’, de Antonio Chavarrías. Si hay una receta que recuerda con especial cariño es la menestra de verduras de su abuela. Blanca todavía la prepara en casa. No le salió tan bien el primer bizcocho que hizo, pues a mitad cocción, pensó que tenía que darle la vuelta como si fuera una tortilla de patatas.

Tras participar como actor en series y películas, en la actualidad se encuentra inmerso en su faceta como director, con títulos como ‘Pieles’ o ‘La Piedad’, que compagina con publicidad, fotografía y dirección de videoclips musicales. Todos sus proyectos comparten su estilo visual personal e inconfundible. A la pregunta de quién es su chef favorito, Eduardo no tiene duda: su tía Paqui, artífice de las que para él son las mejores torrijas del mundo. Un reto culinario al que le encantaría enfrentarse sería aprender a hacer kimchi, un plato tradicional de Corea.

Desde niño era un apasionado del cine y del teatro, y tras formarse en interpretación, participó en numerosas series, como ‘Los misterios de Laura’, ‘Amar en tiempos revueltos’ o ‘Acacias 38’ de RTVE. La cocina era el lugar de encuentro de Miguel y su madre cuando era pequeño. Le encantaba ayudarla a preparar la cena mientras le contaba cómo había ido su día. Desde entonces, hay un plato por el que Miguel daría cualquier cosa: las sardinas. Es capaz de apuntarse a un plan que no le apetece solo porque sabe que van a estar sobre la mesa.

Lucía “Palito” Dominguín. Ilustradora. Badajoz. @palitodominguin

Estudió Bellas Artes en Reino Unido y, desde entonces, no ha parado de descubrir nuevas formas de comunicar a través del arte. Desde la ilustración hasta la fotografía. Para Palito, cocina es sinónimo de familia. Forma parte de uno de los clanes familiares más populares de España: los Dominguín-Bosé. “Siempre hemos sido de cocinas grandes porque si no, no cabemos. Todos quieren estar en la cocina cuando uno está cocinando; es el pulmón de la casa”, confiesa. El sueño culinario de Palito es conseguir desenvolverse tan bien en la cocina como su hermana Jara, a la que considera una cocinera increíble.