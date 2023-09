'Viaje al centro de la tele' despide temporada con '60 y pop'

‘Viaje al centro de la tele’ propone un final de temporada al ritmo de ’60 y pop’. Un programa dedicado a la década más creativa dentro de la música.

Es la primera vez que el programa se sumerge en esta época y gracias al Archivo de RTVE se podrá contemplar las canciones, artistas y grupos que han sido punto de referencia para las generaciones musicales venideras, con temas que forman parte de la historia de la música a nivel nacional e internacional.

The Beatles, Elvis Presley, The Rolling Stones, The Who, Bee Gees, Bob Dylan, Marisol, Los Brincos, Los Bravos, Los Pekenikes Rocío Dúrcal, Karina, El Dúo Dinámico... una mirada completa esa década irrepetible cuyos temas siguen sonando en la actualidad a través de innumerables versiones.