La 1 estrena muy pronto ‘José Mota Live Show’, el nuevo programa del cómico donde veremos por primera vez su comedia en vivo en un plató. Un espacio semanal en el que repasará la candente actualidad de este verano acompañado por Patricia Conde y los colaboradores de sus célebres programas de sketches, de los que podremos disfrutar en su formato habitual y, por primera vez, también en directo en plató.

En la presentación del nuevo programa, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha destacado el “toque de humor para el verano” del nuevo espacio, que repasará toda la actualidad “con el estilo que tanto caracteriza a José Mota, acompañado además de Patricia Conde”.

Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, ha subrayado que La 1 tiene una programación este verano “muy potente y familiar, con mucho humor”. “El formato va a sorprender, está pegado a la actualidad, pero con novedades y un Mota con muchas facetas. Con Patricia hace un tándem estupendo. Mota es una persona de La 1, es marca de la casa y muy valorado, el formato es muy innovador y esperamos que guste mucho”.

El objetivo de José Mota es “que prime la inmediatez en la comedia sobre lo preparado. Estamos en un momento televisivo en el que prima lo vivo, aunque sea imperfecto. Hay un guion que es una guía, pero hay un margen a la locura y la improvisación y a lo que no esperas. Queremos un show con entrevistas, pero no entrevistas al uso. Los invitados vienen a jugar”. También ha destacado que Patricia Conde “reúne una cantidad de cualidades artísticas maravillosas”.

La presentadora ha calificado su experiencia como “una aventura maravillosa”. “Ya había trabajado con grandes cómicos en este país, pero me faltaba Mota. Y me dijo Joaquín Zamora que esto era lo perfecto para mí. Me encanta trabajar con este genio de la comedia y en esta casa. Jose es inteligente y sensible, y sabe dar al público lo que quiere”, ha señalado Conde, que además prepara un nuevo proyecto, ‘Invictus’, que se estrenará próximamente en RTVE.

Joaquín Zamora, codirector del programa, ha expresado su deseo de “trasladar el mundo de José Mota y su creatividad a un plato con un público que lo va a vivir en vivo y explotar la infinidad de recursos. Es ver su trabajo en sketch en vivo y con la cercanía de la actualidad, números musicales, con un público fiel a Jose que viene a disfrutar”.

Durante la rueda de prensa se han desvelado algunos de los colaboradores del programa. Entre ellos, Susi Caramelo, Paco Collado, Jorge Luengo o el Mago More. Además, uno de los invitados al primer programa será Santiago Segura.