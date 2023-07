RTVE Catalunya presenta l'especial 'Orgull! 2023'

Aquest migdia s'ha presentat el programa 'Orgull! 2023', una retransmissió especial del Pride Barcelona amb la qual RTVE Catalunya celebra la diversitat. Tània Sarrias i Sharonne seran les encarregades de conduir el programa, pel qual desfilaran els protagonistes del Pride, a més d'activistes del moviment LGTBIQ+.

The Social Hub ha acollit la roda de premsa de presentació del programa 'Orgull! 2023', conduïda per Maria Eizaguirre, directora de Comunicació de RTVE, i Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya. Eizaguirre ha remarcat el compromís amb l'Orgull de RTVE, que ja va retransmetre fa uns dies el Pride de Madrid. Per la seva banda, Oriol Nolis ha explicat que 'Orgull! 2023' serà "un programa fantàstic, dinàmic i divertit, amb entrevistes i reporters a peu de carrer." Nolis també ha insistit en el "compromís clar i ferm amb el respecte a la diversitat d'un col·lectiu que s'ha fet visible després de molts anys d'invisibilitat. Encara hi ha molta feina a fer, per això és tan important que la televisió pública contribueixi a la visibilització i normalització."

En la roda de premsa també hi ha participat Ferran Poca, president del comitè organitzador del Pride Barcelona, que enguany espera un rècord històric de participació: "El Pride fa molt que se celebra i darrerament és molt visible. L'aposta de RTVE Catalunya ens enorgulleix perquè és un somni que la televisió pública retransmeti les nostres reivindicacions."

Avui s'ha sabut que serà Sharonne qui acompanyi Tània Sarrias presentant el programa: "Estic superfeliç de tenir aquesta oportunitat meravellosa i em fa molta il·lusió que sigui a la meva terra. Aquest programa tindrà un caràcter festiu, però no oblidem també la part reivindicativa: el Pride és una festa per tothom, defensem els drets de tothom."

La presentadora del cultural 'Punts de vista' Tània Sarrias torna a presentar 'Orgull!' RTVE Catalunya

Tània Sarrias, que ja va conduir l'any passat l'especial 'Orgull!': "M'emociona pensar que molta gent que no pot o no gosa venir, ens vegi des de casa i senti una abraçada. Des de la tele pública els diem: "Ei! Som aquí!". La por es combat amb amor."