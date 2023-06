Kylie Jenner, Dua Lipa y Jeffree Star son algunas de las influencers que han compartido los filtros diseñados por Maytte Araneda, una creadora apasionada por el maquillaje que comenzó en esta reciente profesión hace cuatro años. “Me gusta que los filtros sean lo más naturales posibles, como si fuera maquillaje de verdad”, dice de su trabajo.

En el mundo de la creación Maytte aún no se considera influencer pero reconoce que con su gran cantidad de seguidores, su contenido podría ir más allá y difundir información interesante o educativa sobre maquillaje.













Modificaciones faciales

Los filtros de Maytte alcanzan a miles de millones de usuarios y sus estadísticas no dejan de crecer, especialmente en Tik Tok. Para ella, tener esa popularidad es un motivo más para seguir creando. “Les gusta mi trabajo. Tengo la sensación de que lo estoy haciendo bien porque la gente lo está utilizando”, comenta al Lab de RTVE.

Para ella, sus filtros no causan ningún daño porque muestran lo ya existe más allá de la virtualidad: el maquillaje. Sus creaciones, apunta, son para cuando el usuario quiere una foto maquillado y no tiene tiempo, para ver cómo les sentaría algún color de labios o, simplemente, jugar con algo que no utilizarían para salir a la calle.

Ella dice que no ha recibido muchas quejas aunque reconoce que le han preguntado por qué cambia el tamaño de la nariz o el de la cara. “Trato de explicarle a la gente por qué lo que hago no es tan extremo, es mínimo. Lo que no entienden es que la cámara del teléfono no te muestra como eres en la vida real, te magnífica completamente, sobre todo la selfie”

A pesar de ello, Maytte es consciente del efecto que pueden tener los filtros en la autopercepción de los usuarios, que modelan a una persona diferente a la que son en el mundo real. Especialmente aquellos filtros que, mediante el modelaje 3D, suelen modificar completamente los rasgos faciales como los labios, los pómulos, reducir la papada o eliminar las arrugas.

Aún así, considera que los problemas relacionados con nuestra estética han existido desde hace años. “Toda la vida ha pasado, aunque ahora es algo más personal porque puedes verte con el cambio directamente. Antes te identificabas o te comparabas con las fotos de una revista”.





Proceso de creación

La creatividad es un aspecto fundamental en el proceso de creación de filtros porque cada día surgen decenas de nuevos diseños y las herramientas que utiliza para crearlos son clave para el iresultado final. Para el maquillaje utiliza Procreate o Photoshop, junto a una plantilla que muestra los parámetros de la cara del usuario. Con ello sabe dónde están los ojos, la nariz y la boca, para así ubicar correctamente el maquillaje. Este es el proceso más complicado pues, al pasarlo al móvil, puede quedar desproporcionado y hay que acomodarlo varias veces.









Las plataformas

Maytte sube sus diseños a tres plataformas: Snapchat, Instagram y Tik Tok. Cada una tiene sus características específicas y debe elaborar cada filtro de manera individual. “Es en Tik Tok donde siento que tengo más libertad artística. En Instagram creo sobre todo filtros para el día a día”.









En Instagram, cuenta, los filtros no tienen tanto alcance porque se difunden fundamentalmente entre sus seguidores, mientras que en Tik Tok existe una posibilidad más alta de que se muevan entre usuarios que no son seguidores, incrementando la popularidad en menor tiempo.

Maytte comenzó haciendo filtros exclusivamente para sus usuarios, pero ahora también hace contenido para influencers, bloggers y marcas de belleza. Algunos buscan filtros para mostrar en su propia página pero otros quieren que sea ella quien difunda el filtro desde su perfil. “Buscan que sea más fan base” dice Maytte, un producto generado por los fans y “que se vea mucho más orgánico”.





Conversaciones necesarias

Esta creadora de filtros está convencida de que el problema de la inseguridad con nuestra apariencia es más profundo que verse en un filtro, tiene que ver con nuestro entorno social. “No importa tu talla, no importa tu color de piel, no importa tu tipo de cabello, no importa nada. Tú eres hermosa, tú eres única”, concluye Maytte. Cree que para combatirlo es importante tener un entorno seguro y personas que te digan lo bello o bella que eres, además de romper el tabú y hablar más sobre el tema.