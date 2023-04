'La semana de cuatro días', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ abre su página de actualidad con un reportaje sobre el debate en torno a la jornada laboral de cuatro días, que algunas empresas ya están poniendo en marcha. El programa también ofrecerá un reportaje sobre la guerra de las maras en El Salvador, cuando continúa decretado el estado de excepción en el país.

‘La semana de cuatro días’

La reducción de la semana laboral continúa a debate, aunque ya hay empresas que la están poniendo en marcha. El ejecutivo central ha anunciado ayudas para empresas del sector industrial que quieran acogerse durante, al menos, dos años al "modelo 100-80-100" (100% de productividad en el 80% del tiempo, por el 100% del salario). No es el único que se aplica ya en otros países. Hay otros, como el llamado "modelo belga", que supone aglutinar todas las horas de trabajo semanal en cuatro días, sin reducción de tiempo.

‘Informe Semanal’ ha estado con Joan Sanchis, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, quien explica que la clave está en "ser capaces de producir lo mismo o más de lo que producimos con menos horas. Se trata de lograr ser más eficientes en el trabajo".

La pandemia fue el gran desencadenante de las nuevas formas de trabajo. En Hampa Studio (120 trabajadores), una empresa valenciana líder en el área de la animación, casi todo el mundo teletrabaja. Fue durante el confinamiento cuando pasaron de las 40 horas semanales a las 35 en cinco días. Ahora, debaten dar un paso más y trabajar, de lunes a jueves, 32 horas.

Álex Cervantes, su director, cuenta que "hay gente que no está del todo de acuerdo porque consideran que terminar a las 3 y tener la tarde libre, aunque trabajen los cinco días, no está mal. Pero hay otros, entre los que me incluyo, para los que es guay tener un día libre para lo que necesites". Lo cierto es que todo depende de los servicios que ofrezca cada empresa y de la capacidad que tenga para poder aplicar un sistema u otro. El sector tecnológico, con la posibilidad de trabajar en remoto y un perfil muy joven de sus trabajadores, es sin duda el que está tomando la delantera en la implantación de los cuatro días... porque puede.

La ciudad de Valencia ha lanzado un proyecto piloto inédito en nuestro país. Aprovechando que, desde el 10 de abril hasta el 7 de mayo, todos los lunes serán festivos, el consistorio que dirige Joan Ribó quiere calibrar qué efectos tienen los descansos semanales de tres días y, por tanto, las semanas laborales de cuatro: "Es una experiencia ciudadana. Hablamos de conciliación, de aumentar el tiempo disponible para la cultura, que a mí me parece fundamental. El impacto en el medioambiente... La mejora, en general, de las condiciones de los mismos trabajadores en cuanto a sus condiciones físicas y psíquicas". En principio, no es sin embargo experimento laboral, porque eso ya involucraría a los agentes sociales.