El documental 'Les mes grans', coproduït per l'Institut RTVE i el Màster de documental creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha rebut la Bisnaga de Plata Premi del Públic al Festival de Màlaga de cinema.

El Jurat Jove Documental de la Universitat de Màlaga ha atorgat la Bisnaga de Plata Premi del Públic al Festival de Cinema de Màlaga, després que el treball fos seleccionat per a la secció oficial en categoria de curtmetratge documental.

'Les més grans' va ser produït pel Màster de documental creatiu de la UAB i l'Institut RTVE en el marc del conveni de col·laboració d'ambdues institucions per a la formació i l'estímul a nous creadors. En aquest cas, es tracta de quatre joves directores: Núria Ubach, Marta Codesido, Dubi Cano i Ulrika Andersson.

El documental reflecteix la passejada que cada dia fan tres àvies pel petit municipi de Cabrianes, al pla del Bages. Aquestes caminades quotidianes es veuen alterades per la mort sobtada d'una de les protagonistes. També hi apareix la festa que cada any dediquen a la gent gran del poble.

Les quatre directores, procedents d'Europa i Amèrica del Sud, s'estrenen amb aquest documental de 20 minuts en la feina de codirecció i ajunten així les seves mirades, amb alguns traços d'humor, per observar el pas del temps i la proximitat de la mort com a destí inevitable.