'Inventoras', este sábado en 'Informe Semanal'

En la Semana de la Mujer, ‘Informe Semanal’ se fija en mujeres que salvan vidas, resuelven problemas y que lideran grandes proyectos, pero cuyos nombres siguen siendo grandes desconocidos. Además, aborda la cantidad de comida que se tira en España al año y plantea las iniciativas que buscan aprovechar mejor los alimentos. Y, en el marco de su 50º aniversario, el programa repasa la música y el cine de 1973.

‘1973, la cultura pop’

‘Informe Semanal’ continúa repasando el año en el que nació, 1973. Este sábado, se fija en la música y el cine de entonces y habla con el director Emilio Martínez Lázaro, que formó parte de la redacción que puso en marcha el programa. Pedro Erquicia le pidió unirse al equipo porque quería que los reportajes tuviesen realizador para cuidar más la imagen. Recordará su primer trabajo junto a Carmen Sarmiento, dedicado al ballet ruso de Igor Moiseyev.

Aquel primer programa se emitió cuatro días después de los Oscar de Hollywood, en los que ‘El Padrino’ fue la mejor película y Marlon Brando rechazó el premio al mejor actor. La gran triunfadora, con ocho galardones, fue ‘Cabaret’. Aquel año, hubo discos de artistas que, con el tiempo, se convertirían en inmortales: David Bowie, Bob Marley, Mike Oldfield, cuyo primer álbum ‘Tubular Bells’ fue encumbrado por ‘El Exorcista’, The Who con la ópera rock ‘Quadrophenia’ o los Rolling Stones y su balada ‘Angie’. Y la cima creativa de Pink Floyd: ‘The Dark Side Of the Moon’. La música y el cine se dieron la mano en una película que a España no llegaría hasta el año siguiente: ‘Pat Garret y Billy el Niño’. La historia de una sociedad crepuscular que se resiste a dejar paso a la modernidad. Sin quererlo Sam Peckimpah, su director, estaba realizando toda una metáfora de aquella España que vivía sus últimos años de dictadura.

En España, Mocedades estuvo a punto de triunfar en Eurovisión y un accidente de tráfico segó la vida de Nino Bravo. 1973 es, también, el año en el que aparecen Las Grecas. Y Paco de Lucía reconocía que ‘Entre dos aguas’ estaba lejanamente inspirada en el ‘Te estoy amando locamente’.