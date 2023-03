'LateXou amb Marc Giró' és un late night clàssic, conduït pel carismàtic Marc Giró, que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran l'actor i humorista Berto Romero, l'infectòleg Oriol Mitjà, el dissenyador Juan Avellaneda i la música Judit Neddermann.

Marc Giró rebrà al sofà del programa a l'actor i humorista, Berto Romero, que vindrà per presentar el seu nou espectacle 'Lo nunca visto' i recordarà els seus inicis. També entrevistarà un dels investigadors més prestigiosos del país, Oriol Mitjà, per parlar dels tres anys de l'estat d'alarma i conèixer la seva faceta més personal. Acabarà la nit entrevistant al dissenyador Juan Avellaneda per parlar del seu programa 'Fet a mà' i donarà consells bàsics per estar sempre elegants i encertats.

Judit Neddermann posarà punt i final al programa interpretant el tema 'Llum al cel' del seu últim disc 'Lar'.

Com sempre, Marc Giró estarà acompanyat de les Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró Boy Band, la banda musical del programa.