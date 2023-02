'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores al Canal 24horas.

Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista Anna Caula, secretaria general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. També analitza l'actualitat política de la setmana.

Lluís Falgàs compta dissabte amb la presència de la secretària general de l'Esport, Anna Caula, amb qui comentarà la situació actual de l'esport a Catalunya. Amb qui va ser seleccionadora espanyola de bàsquet femení Falgàs comentarà l'augment dels federats i les federacions a Catalunya, el foment de l'esport de base, l'augment de dones que practiquen esports tradicionalment associats als homes i la visibilització de l'esport femení en general. També parlaran de les polèmiques protagonitzades pels esportistes i els clubs d'elit dels darrers temps.

'Aquí parlem', dirigit per Lluís Falgàs, també analitzarà els testimonis de les últimes sessions del judici a Laura Borràs i com afectarà a Junts per Catalunya la sentència, prevista per a l'abril, que se'ns dubte sacsejarà el Parlament.