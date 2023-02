'La gran aventura, dels Pirineus al Delta' la sèrie documental, conduïda i dirigida per Álvaro Sanz, s'emet els dissabtes al migdia a La 2 de RTVE Catalunya.

RTVE Catalunya estrena 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta', una sèrie documental on Álvaro Sanz i cinc nous aventurers recorreran una ruta inèdita des dels Pirineus fins al Delta de l'Ebre. El primer capítol arrenca al Pallars Jussà, per aturar-se en el majestuós Congost de Mont-rebei, però la calor no els deixarà gaudir del tot d'aquest preciós paratge.

Després de la sèrie documental 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus', on sis aventurers van creuar els Pirineus de punta a punta, Álvaro Sanz s'embarca en una nova aventura i un nou repte. A 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta', acompanyat de cinc intrèpids, Álvaro Sanz obrirà durant 12 dies una ruta inèdita, un nou camí que pocs han fet abans per unir dos punts en una línia de més de 500 quilòmetres.

Els seus companys de viatge són la geòloga Núria Homs, el guia de muntanya Jaume Baltà, l'ambientòloga Marta Josa, el fotògraf i càmera Juan Sisto i el músic Maties Palau.

Un nou repte on la natura els està esperant, amb dies intensos i emocionants, sobre rodes, per aigua i també per aire.

En caiac al Congost de Mont-rebei rtve catalunya