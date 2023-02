Ràdio 4 celebra el Dia Internacional de la Ràdio, dilluns 13 de febrer, sortint al carrer. El programa de Xavi Martínez, 'Avui sortim', es trasllada a la Facultat de Comunicació de la UPF i 'L'altra ràdio', conduït per Cinto Niqui, enregistrarà el programa a l'Institut d'Estudis Catalans.

'Avui sortim' es trasllada a la Universitat Pompeu Fabra

'Avui Sortim', dirigit i presentat per Xavi Martínez, de 10h a 13h, emetrà el programa en directe, des de la Facultat de Comunicació de la UPF, al campus de Poblenou de Barcelona.

Quin espai té la ràdio en el panorama mediàtic actual? Les fronteres entre els mitjans tradicionals -premsa, ràdio i televisió- s'han esborrat completament? Com s'estan preparant els futurs professionals? Quin consum en fem? Quin consum en fa la gent jove? Què els interessa i no estem explicant? Quin paper tindrà la Intel·ligència Artificial en els mitjans tradicionals? Seran alguns dels temes que tractarà amb Carlos Scolari, professor de la UPF especialitzat en temes de transmèdia, així com altres membres de l’equip docent i estudiants de la universitat.