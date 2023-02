Clara Lago y los Goya, en 'Plano General'

La actriz Clara Lago visita este viernes 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro, para hablar de cine, de los Goya y de la vida. La intérprete de ‘Ocho apellidos vascos’ espera de la gala del cine un "fino equilibrio que sea ameno, divertido y más corto" que ediciones anteriores.

Clara Lago se considera "una eterna aprendiz" y entiende que las películas "son algo más que entretenimiento". También confiesa que entiende "el amor como energía y no sólo como una relación de pareja". En este sentido cree que "el amor es un motor de la vida junto con el miedo".

La actriz afirma que "como simpatizante del pueblo saharaui el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sáhara no mola nada". La copresentadora de los Goya junto al actor Antonio de la Torre señala que "la libertad está limitada en nuestra democracia" y lo explica diciendo que "nos venden que tenemos más libertad de la que realmente hay". Y señala que "nunca ha visto de cerca en el cine acoso sexual a una compañera como para denunciarlo", si bien defiende el movimiento Me Too.

Clara Lago se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados en la que habla su compañera de profesión y amiga Carmen Machi), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).