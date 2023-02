'LateXou amb Marc Giró', és un late night clàssic, presentat pel carismàtic Marc Giró que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran el músic i compositor Víctor Manuel, l'actriu Emma Vilarasau, el director i actor David Selvas, la il·lustradora Rocío Quillahuaman i la música Núria Graham.

Marc Giró entrevistarà el cantant i compositor Víctor Manuel, que està de gira per celebrar el seu 75è aniversari. També rebrà al seu late night l'actriu Emma Vilarasau i el director David Selvas, que son a punt d'estrenar 'Tots eren fills meus' al Teatre Lliure. La il·lustradora i escriptora Rocío Quillahuaman, parlarà amb el Marc del seu darrer llibre 'Marrón'.

Per acabar, el programa comptarà amb l'actuació de Núria Graham, que interpretarà 'The Catalyst'. A més, Marc Giró estarà acompanyat de les Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró Boy Band, la banda musical del programa.