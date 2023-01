El desarrollo de la plataforma RTVE Play experimenta notables avances gracias a los fondos europeos Next Generation EU. La inversión aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el marco del Plan de Recuperación y el impulso a la estrategia ‘Spain Audiovisual Hub’, se materializa en la modernización de los servicios que ofrece RTVE Play para la difusión y promoción de las producciones audiovisuales españolas, y también en un impulso a la distribución internacional digital que contribuye al desarrollo de la industria cultural española y europea y que toda la ciudadanía española pueda acceder de forma gratuita a un servicio audiovisual online.

Se logra así que más usuarios accedan a la experiencia de televisión interactiva de RTVE: televisión a la carta, información personalizada, podcast, canales pop up para eventos especiales, contenidos extra relacionados con la emisión, teletexto, guía electrónica de programación, subtítulos, audio alternativo y otras aplicaciones de accesibilidad, votaciones, conexión con redes sociales o medición de audiencia en tiempo real.

Experiencia personalizada

También se ofrecen nuevas prestaciones y se mejora la experiencia del usuario con nuevas funcionalidades basadas en la recomendación y la personalización según los gustos del usuario, con la ayuda del big data y la IA.

Entre ellas, se ha actualizado el sistema de notificaciones push a los dispositivos móviles, que permite al usuario expandir la notificación y previsualizar el vídeo. Así se generan alertas instantáneas de nuevos contenidos o visualizaciones aun sin finalizar por el usuario, para que no se pierda ningún contenido.

Y se han lanzado en Samsung TV Plus canales FAST (Free Ad-supported Streaming Televisión) de las emisiones lineales de RTVE (La 1, La 2, Clan, Teledeporte y Canal 24 Horas), lo que permite el estudio y planificación de nuevos canales FAST con contenidos exclusivos de RTVE Play. Una de las ventajas de Samsung TV Plus es que proporciona acceso a los canales de RTVE sin necesidad de antena o aplicación adicional. Al ser un servicio de televisión gratuito preinstalado, no se necesita descarga, suscripción o tarjeta de crédito, solo una conexión a Internet. Gracias a ello RTVE podrá construir canales monotemáticos atendiendo a las inquietudes de los usuarios españoles e internacionales.