L'actor i presentador Santi Millán, a 'LateXou amb Marc Giró'

'LateXou amb Marc Giró', és un late night clàssic, presentat pel carismàtic Marc Giró que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran l’actor Santi Millán, la cantautora Christina Rosenvinge i el músic Macaco, que interpretarà una cançó del seu nou treball 'Vuélame el corazón'.

Marc Giró començarà el seu xou explicant, en el monòleg inicial, què hem après gràcies a la ruptura de Shakira i Piqué. Entrevistarà l’actor Santi Millán per parlar del seu paper a la nova sèrie de Netflix 'Machos Alfa'. També rebrà al sofà a la cantautora Christina Rosenvinge, amb qui conversarà sobre el trentè aniversari del seu primer disc en solitari, 'Que me parta un rayo'. I acabarà la ronda d'entrevistes amb el músic Dani Carbonell, més conegut com Macaco, que presentarà el seu últim àlbum 'Vuélame el corazón', del que interpretarà una cançó en directe.

A més, Marc Giró gaudirà de la companyia i els comentaris de Les Glòries Cabareteres, tot amenitzat per la Giró Boy Band, la banda musical del programa.