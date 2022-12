Organitzat per Pedro Blázquez i Isabel Díaz, del programa de musica 'Radiofreqüències'.





Ràdio 4 celebrarà la nit de Cap d’Any amb una programació especial de deu hores de música ininterrompuda, que començarà a les 23 hores del dissabte 31 de desembre fins a les 9 del matí de l’1 de gener. Arrencarà amb el live Fractal Listening, de Microfeel & Santiago Bartolomé. Una proposta de l’artista multimèdia argentí Sebastian Seifert, editada per Felipe Ibáñez pel programa Radiofreqüències de Ràdio4, i que es podrà gaudir en el seu format audiovisual a través d'aquest enllaç de RTVE Play a partir de les 23 hores.

El live Fractal Listening, de Microfeel & Santiago Bartolomé protagonistes a Ràdio 4 RTVE

Podrem disfrutar d’un viatge sonor pels ritmes que ens han fet ballar al llarg de quatre dècades. Des de hits dels anys 80 de la mítica discoteca Studio54 Barcelona, passant per icones de l’electrònica dels 90 com Orbital, fins a atmosferes relaxants per acomiadar el programa, el primer dia de l’any, de bon matí.

Un dels moments més especials del programa seran les campanades, que sonaran des del Cap d’Any anticipat que Studio54 Barcelona va celebrar el passat 17 de desembre al Club Astoria, amb el mític Raúl Orellana a la cabina.

Els britànics Orbital van participar al MiRA Festival RTVE

Serà una nit de música de festa i de grans artistes, en la que podrem tornar a escoltar el concert que els britànics Orbital van oferir el passat mes de novembre a l’onzena edició del MiRA Festival de Barcelona, dins de la gira '30 Something' amb què els germans Phil i Paul Hartnoll han celebrat els seus trenta anys de carrera.

El germans J. Louis & Chus Soler recuperaran la banda sonora de la Barcelona més clubbing de les dues darreres dècades amb un especial Matinée Classics DJ Set.

Gaudirem del House elegant amb el madrileny Miqui Brightside cropper

També participen en aquest especial Cap d’Any de Ràdio 4 el productor y DJ madrileny, Miqui Brightside, amb una sessió de House elegant plena de les influències que donaran forma a un nou projecte que veurà la llum en el 2023; el productor Fernando Lagreca, amb una selecció de temes propis publicats a diferents segells en els darrers tres anys; la DJ granadina, Marien Novi, amb la proposta més techno de la matinada i el productor alemany, Mira Nait, que des de Colonia, ens oferirà un set de sonoritats ambientals, en el darrer tram del programa, abans d’arribar a les 9 del matí.

El programa especial de Cap d’Any de Ràdio4 l’han organitzat Pedro Blázquez i Isabel Díaz, responsables del programa de musica electrònica i d’avantguarda Radiofreqüències.