'Punts de vista' s'emetrà dijous des de l'hospital de Sant Pau

El programa cultural diari de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet de dilluns a divendres i els diumenges a La 2.

El programa 'Punts de vista' s'emetrà aquest dijous en directe des del recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau. Amb les col·laboradores Dolo Beltrán, Míriam Tortosa i en Jaume Borja, podrem descobrir l'espai i veure l'espectacle 'Univers de la Llum', un esdeveniment màgic.

Llums de Nadal a Sant Pau Hospital de Sant Pau

El Gay Men's Chorus format per 50 persones, interpretarà un medley de 'Divas' i 'Sueña'. L'actriu Eva Isanta parlarà de l'espectacle teatral 'The Hole'. A més, Tània Sarrias també entrevistarà els actors Montse Oró, Xènia Roset i Josep Abad protagonistes de la pel·lícula amb més nominacions d'aquest any 'Alcarràs'.