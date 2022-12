'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

En aquest especial de 'La recepta perduda', Sílvia Abril cuina uns fideus mar i muntanya amb l'ajuda de la Rosario, d'Olesa de Montserrat.

Aquesta setmana, la Sílvia Abril és qui obre les portes de casa seva i prepara uns fideus mar i muntanya per homenatjar les cuineres i cuiners que l'han ajudat en aquesta segona temporada. La Rosario, d'Olesa de Montserrat, l'ajuda a fer-los, fins a aconseguir que tots els convidats se’n llepin els dits i assaboreixin plegats un àpat molt especial.

Dinar amb els cuiners i les cuineres que han passat pel programa aquesta segona temporada rtve catalunya

A més, el capítol emet els millors moments de la temporada, en què hem rigut, ens hem emocionat, hem après a cuinar i, sobretot, ens ho hem passat bé menjant els millors productes del nostre país. Els protagonistes d'aquest any comparteixen anècdotes, riures i abraçades, i la Sílvia proposa un últim brindis perquè gràcies a ells hi ha receptes que ja no es perdran mai més.