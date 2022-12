Les pel·lícules participades per RTVE sumen 67 nominacions a la XIV edició dels Premis Gaudí. Surten com a preferides 'Alcarràs', de Carla Simón, i 'Un año, una noche', d'Isaki Lacuesta, amb 14 nominacions cadascuna. Una altra de les candidates és 'Pacifiction', d'Albert Serra, que està nominada a 11 categories.

També compten amb diverses nominacions altres cintes participades per RTVE com 'Suro', de Mikel Gurrea; 'La maternal', de Pilar Palomero; 'Mantícora', de Carlos Vermut; 'Vasil', d'Avelina Prat; 'Girasoles silvestres', de Jaime Rosales, i 'Cinco lobitos' d'Alauda Ruiz de Azúa. Els guardons es lliuraran diumenge 22 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

67 nominacions entre el cinema participat per RTVE

Entre les nominades a millor pel·lícula, 'Alcarràs' i 'Suro'. I en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, ple per al cinema de RTVE: 'Pacifiction', 'Un año, una noche', 'La maternal' i 'Mantícora'.

Les quatre nominacions a millor direcció són també per a cintes participades per RTVE: Albert Serra per 'Pacifiction', Carla Simón per 'Alcarràs', Isaki Lacuesta per 'Un año, una noche' i Pilar Palomero per 'La maternal'.

En millor direcció novell, tres nominacions: Avelina Prat per 'Vasil', Carlota González-Adrio per 'La casa entre los cáctus', i Mikel Gurrea per 'Suro'.

Una altra categoria copada per pel·lícules de RTVE és la de millor guió original: Albert Serra per 'Pacifiction', Carla Simón i Arnau Vilaró per 'Alcarràs', Mikel Gurrea i Francisco Kosterlitz per 'Suro' i Pilar Palomero per 'La maternal'.

En millor guió adaptat, opten al premi Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per 'Un año, una noche'.

En l'apartat de millor protagonista femenina, Vicky Luengo per 'Suro', Anna Castillo per 'Girasoles Silvestres', i Noémie Merlant per 'Un año, una noche'.

Els quatre nominats a millor protagonista masculí són de pel·lícules participades per RTVE: Benoît Magimel per 'Pacifiction', Nahuel Pérez Biscayart per 'Un año, una noche', Oriol Pla Solina per 'Girasoles silvestres' i Pol López per 'Suro'. El mateix succeeix amb l'apartat d'interpretació revelació: Albert Bosch per 'Alcarràs', Carla Quílez per 'La maternal', Zoe Stein per 'Mantícora' i Xènia Roset per 'Alcarràs'. I en les nominacions a millor actriu secundària: Ángela Cervantes per 'La maternal', Anna Castillo per 'Historias para no contar', Berta Pipó per 'Alcarràs' i Montse Oro per 'Alcarràs'.

A millor actor secundari estan nominats Alex Brendemühl per 'Historias para no contar', Enric Auquer per 'Un año, una noche' i Josep Abad per 'Alcarràs'.

Dos produccions de RTVE opten al Gaudí a millor pel·lícula documental: 'El sostre groc' i 'Oswald. El falsificador'.

En l'apartat de millor pel·lícula europea està nominada 'Cinco lobitos'.

Altres tres plens de RTVE en les categories de millor fotografia: Alana Mejía González per 'Mantícora', Artur Tort per 'Pacifiction', Daniela Cajías per 'Alcarràs' i Irina Lubtchansky per 'Un año, una noche'. Millor música original, Andrea Koch per 'Alcarràs', Clara Aguilar per 'Suro', Marc Verdaguer i Joe Robinson per 'Pacifiction' i Raül Refree per 'Un año, una noche'. I millor muntatge, per a Albert Serra, Artur Tort i Ariadna Ribas per 'Pacifiction', Ana Pfaff (AMMAC) per 'Alcarràs', Ariadna Ribas per 'Suro' i Sergi Dies i Fernando Franco per 'Un año, una noche'.

Entre les candidatures a millor direcció artística, Isona Rigau Heras per 'Suro', Laia Colet per 'Un año, una noche' i Sebastian Vogler per 'Pacifiction'.

La millor direcció de producció torna a tenir ple de cintes participades per RTVE: Clàudia Robert per 'Pacifiction', Elisa Sirvent per 'Alcarràs', Laia Coll per 'Un año, una noche' i Mayca Sanz per 'Suro'.

En millor vestuari, Anna Aguilà per 'Alcarràs', Práxedes de Vilallonga per 'Pacifiction' i Vinyet Escobar per 'Mantícora'.

Les nominades de RTVE a millor maquillatge són 'Un año, una noche' i 'Pacifiction'; a millors efectes visuals, Laura Pedro per 'Un año, una noche'; i a millor so, 'Un año, una noche', 'Alcarràs' i 'Suro'.