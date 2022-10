Una joven pareja asiste a un concierto en la sala Bataclan sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Es la noche del 13 de noviembre de 2015 y durante el espectáculo se produce un atentado yihadista. Ambos consiguen salir y refugiarse en los camerinos de los músicos. Su vida cambia de un segundo a otro y ya nunca volverán a ser los mismo.

Una adaptación cinematográfica basada en el libro Paz, amor y Death metal de Ramón González, superviviente del atentado. “Cuando leí el libro vi que estaba lleno de detalles que no pueden aparecer en los medios de comunicación porque forman parte de la vida íntima. Pero, no solo al año siguiente sino incluso también en el propio Bataclan. Hay muchos detalles de estos que un guionista jamás podría imaginar”.

Dos personas diferentes tras el atentado “Una de las cosas que más me impactó cuando conocimos a Ramón y Mariana es cómo los dos lo abordaron de forma completamente distinta”. Por un lado, Ramón decide cambiar de vida. Mientras que ella decide todo lo contrario. Su vida va a seguir como hasta ahora porque “no quiere ser superviviente ni víctima”. Dos reacciones opuestas. Ella ni siquiera se lo cuenta a su familia ni en su trabajo. “Cuando la conocimos empezó a contarnos cosas que no había contado ni siquiera en el libro”. Sin embargo, el tenía la necesidad de compartir con el mundo su historia para intentar no olvidarla, por lo que escribió el libro. “Cuando conocí a Ramón y Mariana me di cuenta de que no tenía que hacer una película sobre Bataclan, ni sobre el terrorismo ni atentados sino hacer un retrato de ellos".

La película aborda el tema del racismo en la sociedad “Hay un momento en el que cuentan que de repente van al bar magrebí al que solían ir y tienen miedo. De repente descubres que dentro de ti hay una persona racista que pensabas que no existía”. En los centros de menores de Francia, “donde el 90% de los apellidos son musulmanes y da igual que sean de segunda o tercera generación de nacidos en Francia”, siguen siendo vistos con esa “mirada acusatoria y no integradora”. Unas actitudes muy presentes en la sociedad gala, por lo que el dramaturgo decidió que este tema debía estar en la película.

Bajo los ojos de Céline El libro, en el que está basado la película, está contado bajo el punto de vista de Ramón. Sin embargo, Isaki Lacuesta se dio cuenta de que el mayor arco dramático era el de ella. ¿Por qué? “Por el hecho de que su catarsis ocurre mucho más tarde porque ella no asume que eso ha ocurrido. No quiere aceptar lo que ha visto. Todas las imágenes que ha visto ahí intenta reprimirlas”.