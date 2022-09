Atención Obras - Isaki Lacuesta

El programa se traslada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para conversar con Isaki Lacuesta, uno de nuestros directores más valorados internacionalmente, sus películas se han visto en festivales de todo el mundo y en centros de arte y museos como el MoMA de New York, el Lincoln Center, el Anthology Film Archives (New York) o el CCCB.

Su último largometraje, Un año, una noche, se presenta en la Sección Perlas de este Festival de San Sebastián donde se proyectan títulos inéditos en España que ya han sido reconocidos en otros festivales internacionales como el Festival de Cine de Berlín donde se estrenó esta película con guion del propio Isaki y sus coguionistas habituales, Isa Campos y Fran Araujo.

Un año, una noche narra la historia de Ramón González y su novia, testigos y víctimas del asalto terrorista en París el 13 de noviembre de 2015 mientras asistían a un concierto de la banda Eagles of Death Metal en la sala Bataclán de París.

Es una adaptación cinematográfica del libro Paz, amor y death metal, basada en el testimonio real de su autor, el propio Ramón González que no ha participado en el guion pero ha estado presente en la gestación de la película.

También habrá oportunidad de charlar con el cineasta catalán de su faceta y solidez como artista visual reconocida por el Centro George Pompidou de París que en 2018 le dedicó una retrospectiva.

Estos días tenemos la oportunidad de acercarnos al trabajo artístico de Isaki Lacuesta en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, en San Sebastián, donde se expone su obra Prohibimos en España: Censuras, prohibiciones y denuncias en la España democrática (1977-2022).

Sin movernos de Tabakalera visitamos con la cineasta Lur Olaizola la exposición La ilusión del tiempo. La Fundación Kutxa ha reunido lo mejor de la obra de la fotógrafa americana y gran amante del cine Ruth Orkin en una muestra que puede visitarse hasta el 6 de noviembre.