'Aquí parlem' rep aquesta setmana Mercè Morales. El director i presentador de l'espai d'informació política d'RTVE Catalunya, Lluís Falgàs, entrevista la doctora en història, especialitzada en història política i institucional catalana, i en l’exili després de la Guerra Civil.

La doctora en història per la Universitat Autònoma de Barcelona Mercè Morales visita aquesta setmana 'Aquí parlem'. Lluís Falgàs conversa amb ella sobre diversos temes, com ara l’inici de la vida parlamentària a Catalunya. També es fa especial esment al norantè aniversari del Parlament, commemorat el 6 de desembre, i al llibre que va publicar Morales: 'El Parlament de Catalunya: República, Guerra Civil i Exili'. L'espai dirigit per Lluís Falgàs també analitza l’obertura del primer Parlament autònom de la història d’Espanya, reconstruïda gràcies a la documentació trobada al Mas Perxés (Alt Empordà), amb informació del Parlament de Catalunya dels anys 1932 a 1939, quan el president Lluís Companys marxà a l’exili. Amb Mercè Morales comenten com va ser el Parlament durant la Guerra Civil, la seva retirada i exili, com era considerat el delicte de sedició aleshores i el sou dels diputats, entre altres temes.