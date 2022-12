Alemanya de l'Est, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet a La 2.

Aquesta setmana 'Turisme rural al món' fa un recorregut per l'Alemanya de l'Est per mostrar els seus paisatges, descobrir la seva fauna i conèixer la seva gent.

Aquest viatge rural per Alemanya ens portarà per vuit estats federats. Des del sud als Alps bavaresos fins a les terres nòrdiques banyades per les aigües del Bàltic. Des de l'oest, on el riu Saar ens regala majestuosos paisatges, fins als boscos profunds de l'est, a Turíngia.