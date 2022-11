RTVE col·labora i coorganitza la 28a edició del MINIPUT, l'única mostra de televisió de qualitat i nous formats televisius de l'Estat. L'edició d'enguany ha tingut lloc dissabte 26 de novembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sota el lema 'Salveu la televisió pública' i on ha participat el director de l'àrea de programació d'RTVE Play, Alberto Fernández.

A la sessió especial 'Televisió pública, la imaginació al poder' ha participat Alberto Fernández al costat d'altres representants de les televisions públiques autonòmiques, Oriol Sala-Patau i Laia Servera de TV3, Joan Carles Martorell d'IB3 i Carlos Amado de TVG. A la taula rodona, moderada per la guionista i productora executiva Eva Mor, han presentat les seves produccions més recents i innovadores i han debatut sobre els continguts que veurem els pròxims mesos a les nostres televisions públiques.

El director de l'àrea de programació d'RTVE Play ha explicat que "el llançament d'RTVE Play va ser una gran oportunitat per ampliar els públics i per ampliar els formats que estàvem fent". Alberto Fernández ha detallat els dos tipus de formats pels quals RTVE Play apostarà la pròxima temporada: "les ficcions curtes, que ja existien en RTVE Play però s'estan generalitzant, formats de 6 capítols o capítols de 30 minuts" i un format "més nou a nivell públic”, les sèries documentals. Segons Fernández, són una oportunitat per a RTVE "perquè té una gran capacitat d'arxiu i de material que et permet començar des de molt millor perspectiva i fins i tot des de molta millor tradició nostàlgica que altres competidors".

Ha destacat l'aposta d'RTVE Play per a la pròxima temporada: el ‘true crime’. La plataforma estrenarà pròximament les sèries documentals 'El asesino de la baraja' i 'El robo del códice' i dos documentals més: 'El sostre groc' d'Isabel Coixet i 'Pacto de silencio' de producció pròpia, amb material inèdit, "utilitzant l'arxiu d'una manera contemporània i portant-lo a un debat contemporani".

Alberto Fernández també ha avançat la primera ficció original per a RTVE Play 'Esto no es suecia', d'Aina Clotet, una coproducció amb TV3 i amb la televisió pública sueca. "Les televisions públiques sobretot aquí a Espanya, però també a Europa, han de començar a col·laborar i fer un règim de coproducció perquè és important reivindicar els valors amb contingut local".

En finalitzar els ponents han destacat diverses paraules per resumir la trobada: coproduir, reinventar-se, arriscar i descobrir. Per a Alberto Fernández, les paraules són temps i marca: "Estem en lluita pel temps de la gent, el temps que passa davant d'una pantalla que pot ser qualsevol pantalla" i per a això hem de tenir "una marca de continguts pròxima i de qualitat".

El MINIPUT és un espai que reuneix i mostra una selecció de nous formats i programes televisius compromesos amb la innovació i les temàtiques socials actuals. Compta amb la presència de professionals de l'àmbit i de creadors i creadores de televisió, facilitant el debat i la reflexió.

Els programes triats cada any són una selecció del millor de l'última edició de l'INPUT (International Public Television Cribratge Conference), que se celebra una vegada a l'any des de 1967 en una ciutat diferent per a reunir professionals de la televisió de tot el món. Cada any, més de mil programes de 50 països es presenten a l'INPUT, dels quals 80 són seleccionats per un comitè internacional i projectats durant els dies que dura la trobada.