'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al matí a La 1 i al migdia a La 2.

'La recepta perduda' es desplaça aquesta setmana a les terres de l'Ebre, concretament a l'Ametlla de mar, per descobrir els secrets de la cuina de la tonyina. Sílvia Abril aprèn a cuinar arròs amb tonyina i a fer els dolços típics de la zona: els corassons.

Aquesta setmana 'La recepta perduda' viatja a l'Ametlla de mar, on la tradició de pescar tonyina hi està ben arrelada. Quim Marquès, que va ser cuiner d'El suquet de l'Almirall durant 30 anys, explica els secrets de la la tonyina vermella del Mediterrani, molt apreciada per la seva gran qualitat.

Sílvia Abril presenta 'La recepta perduda'

I com que al Delta es fa servir per nombroses receptes, Sílvia Abril busca algú que li ensenyi a fer-ne un arròs, un altre gran producte de la zona.

Coneix la Cinta Garcia, que és de família de pescadors, amb qui cuina l'arròs amb tonyina. L'àpat el compartiran amb les seves amigues i companyes de l'associació Dones endavant.

Sílvia Abril comparteix taula amb les amfitriones a 'La recepta perduda'

Com a postres, mengen corassons, un dolços típics de les terres de l'Ebre.