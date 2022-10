Acuerdos del Consejo de Administración de RTVE

Aprobación de la propuesta de contratación con NBC UNIVERSAL INT. LTD, para la adquisición de los derechos de emisión de las series de animación ‘GABY`S DOLLHOUSE’ (I), ‘THE EPIC TALES OF CAPTAIN UNDERPANTS’ (I), ‘THE EPIC TALES OF CAPTAIN UNDERPANTS’ (II) y ‘THE EPIC TALES OF CAPTAIN UNDERPANTS’ (SPECIALS) (II), para su emisión en Clan. Por mayoría.