RTVE presenta un presupuesto "equilibrado" para 2023

La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados el presupuesto de la Corporación para 2023, “un presupuesto equilibrado que permite continuar con la recuperación de la financiación de la Corporación, asumir los aumentos de costes que prevemos para el año que viene y avanzar en la transformación y modernización del servicio público que prestamos a los ciudadanos, siendo este un proceso que ha de intensificarse a lo largo de los próximos años”

Elena Sánchez Caballero ha destacado que el presupuesto se ha visto incrementado, “lo que permitirá disponer de mayor capacidad para potenciar las actividades encomendadas del servicio público de radiodifusión estatal, asumiendo los aumentos de costes sobrevenidos, y además, desarrollar proyectos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia”.

El presupuesto permitirá, asimismo, cierta mejora en los contenidos y en los servicios. No obstante, ha dicho que “aún existen necesidades de programación no cubiertas para ofrecer un servicio público acorde a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en el entorno audiovisual actual”. El “estancamiento” durante más de una década del gasto dedicado a la producción de contenidos “no ha sido compensado suficientemente con la mejora de los ejercicios más recientes, de forma que aun con las cifras incorporadas en este presupuesto para 2023 no alcanzaremos los niveles de gasto en programación de 2009, cuando se aprobó el modelo de financiación actual”, ha recordado.

Para el próximo año el total de ingresos de explotación ascienden a 1.194,9 millones de euros. Descontando el efecto de los fondos Next Generation, las subvenciones en su conjunto aumentan en 21,2 millones de euros, un 2% de mejora del presupuesto. Este aumento se hace posible por el aumento de las subvenciones del Estado que compensan la reducción de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones.

En relación a las aportaciones de los nuevos sujetos obligados, que suponen en torno al 23% del total de las mismas, ha destacado que existe una elevada incertidumbre sobre los ingresos que efectivamente podrá recaudar la Agencia Tributaria, responsable de esta recaudación con la nueva Ley General audiovisual.

En cuanto a los ingresos comerciales, ha indicado que las modificaciones introducidas por la Ley habilitan nuevas posibilidades para desarrollar actividades comerciales y ofrecen una mayor seguridad jurídica en su aplicación.

El presupuesto de gastos de explotación para 2023 asciende a 1.193,9 millones de euros, un 8,4% superior al de 2022, aunque parte de ese incremento es consecuencia de la ejecución de proyectos financiados con fondos Next Generation. Descontando su efecto, el aumento del presupuesto de gasto es de un 3,5%.

Respecto a los gastos de personal, ha recordado que se ha considerado un escenario en el que se prevé la desvinculación de un 70% de los empleados que alcancen los 63 años cubriéndose las necesidades de personal en ámbitos prioritarios con una tasa de reposición del 100%. De cara a 2023, se prevé una plantilla media de 6.550 personas, cifrasimilar a la del año anterior. Este presupuesto prevé que en 2023 se cubrirán 1.082 plazas de estabilización de empleo temporal y de nuevo ingreso, a través de distintos procesos de convocatorias públicas.

Durante el ejercicio 2023 se prevé además un volumen de inversiones de 59,3 millones de euros que permitirán continuar con el proceso de transformación digital y con la actualización de los sistemas de producción y gestión de la compañía

Sánchez Caballero ha destacado especialmente la labor de RTVE como socio estratégico del sector de la cultura y la producción audiovisual española. “La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual nos llevará a potenciar esta actividad, aumentando en 2023 nuestras inversiones en cine español y europeo en un 40% y a casi triplicar las inversiones en animación y documentales. Además, se favorece la producción de obras audiovisuales dirigidas o creadas por mujeres y también en lenguas oficiales de las comunidades autónomas”.

En su intervención, Elena Sánchez Caballero ha solicitado a los parlamentarios de la comisión mixta de control “que culminen la elaboración del nuevo Mandato Marco para disponer de un contrato programa que nos garantice la estabilidad necesaria en nuestra financiación, y poder así cumplir con nuestra misión de servicio público de comunicación estatal”.