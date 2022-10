‘Comando actualidad’ se acerca esta semana al tema de la soltería. Con más de 14 millones, en España hay más solteros que nunca. Uno de cada cuatro hogares en nuestro país es de un solo inquilino. “Vivimos en sociedades híper individualizadas, valoramos mucho nuestra privacidad”, cuenta el sociólogo Luis Ayuso, autor de ‘Parejas y rupturas en la España actual’.

El 43% de los españoles afirma no encontrar a la pareja ideal y un 22% asegura no querer pareja. Divorciados, viudos, solteros, con hijos, sin hijos… ¿Por qué cada vez más españoles eligen vivir sin pareja?

Más madres solteras. El porcentaje de hijos nacidos de mujeres no casadas ha pasado del 30% en 2007, al 46% en 2020. Las mujeres solteras que eligen ser madres no paran de crecer en nuestro país. Elisa tiene dos hijos de 7 y 4 años. “Yo siempre había querido ser madre, pero con ninguna pareja me sentí cómoda para formar una familia”, dice Elisa. “A la complicación de cuidar dos hijos sola se une que las familias monoparentales no tenemos ninguna bonificación”, remarca.

Más solteros sin hijos. Miguel está soltero y no tiene hijos. “Mi intención no es conocer a nadie, me he acostumbrado a estar solo y estoy genial”, dice. Acude a cenas y encuentros que organiza José Valls, divorciado. “Cuando la soledad es obligatoria, puede llegar a enfermar”, explica. “Los que se quedan en casa sin salir hacen mal”, remarca. Tania es ingeniera técnica de obra y está soltera. “Cuando eres tan independiente, pensar en meter a otra persona en tu vida, tiene que tener unos requisitos muy específicos porque ya ves que no lo necesitas”, explica.

'Comando...', en la discoteca de mayores

Más divorciados. Según el INE, la media de duración de los matrimonios en nuestro país es de 16 años. David está separado y es padre de Paula. “Los primeros momentos son complicados… Paula con su madre se lo pasaba muy bien con grupos de padres divorciados… Y yo lo pasaba mal. Así que decidí abrir un grupo de ocio monoparental y ahora somos más de dos mil familias”, cuenta.

Más solteros mayores de 60. Se calcula que en 2035 los españoles estaremos más solos y la población más envejecida. “Yo estoy muy a gusto. Sales, entras, tengo hijos, nietos… no es fácil encontrar a alguien que te llene…”, cuenta Encarna. Isabel reconoce que le gustaría encontrar a alguien y que en soledad todo es más caro. Ambas acuden juntas a teatro y bailes de salón. “Más de quince mil personas al año vienen a bailar. Muchos de ellos llegan a buscar pareja. A estas edades se valora distinto lo que es tener a alguien al lado, el amor cambia”, cuenta Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación de Mayores de Fuenlabrada, en Madrid.